Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита сада зимой: что нужно сделать до января
Пленный украинский солдат рассказал о неадекватной подготовке ВСУ
Зеленский пытается сделать Западом выразителем "политической воли" Украины
Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта
Кошачий нюх на страже здоровья: как питомцы распознают ядовитые растения
Ураган "Хелен" оставил без интернета миллионы американцев
"Китай призывает США к поддержке принципа "одного Китая" и отказу от вооружения Тайваня"
Китай призывает США к честному диалогу и сотрудничеству
Африканский энергетический банк станет альтернативой западному финансированию

Аппетитные хрустящие палочки из баклажанов: подаём их с нежным творожно-сметанным соусом

Закуска из баклажанов с нежным соусом: любимый овощ в оригинальной подаче
1:19
Еда

Закуска из баклажанов с нежным соусом — идеальное сочетание вкуса и аромата, которое непременно порадует вас и ваших гостей. Это лёгкое и оригинальное блюдо станет прекрасным дополнением к любому столу, будь то семейный ужин или праздничное мероприятие.

Закуска из баклажанов с нежным соусом: любимый овощ в оригинальной подаче
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 1 куриное яйцо;
  • 2 столовые ложки кунжута;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 100 грамм творожного сыра;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 пучок зелени.

Приготовление:

  1. Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте их брусочками.
  2. В миске смешайте сметану, яйцо, соль и перец по вкусу.
  3. В другой миске смешайте муку и кунжут.
  4. Окуните баклажаны в яично-сметанную смесь, затем обваляйте их в муке и кунжуте.
  5. Выложите баклажаны на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
  6. Для соуса измельчите зелень, запеките головку чеснока в духовке, добавьте сметану, творожный сыр и взбейте блендером.

Подавайте закуску из баклажанов с нежным соусом горячей.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). 

Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Темнота и холод: что будет с Землей, если пропадет солнце
Последние материалы
Зеленский пытается сделать Западом выразителем "политической воли" Украины
Канада готова эвакуировать своих граждан из Ливана на фоне эскалации конфликта
Кошачий нюх на страже здоровья: как питомцы распознают ядовитые растения
Ураган "Хелен" оставил без интернета миллионы американцев
"Китай призывает США к поддержке принципа "одного Китая" и отказу от вооружения Тайваня"
Китай призывает США к честному диалогу и сотрудничеству
Африканский энергетический банк станет альтернативой западному финансированию
Китай противостоит давлению США в торговле и технологиях
Израильская армия призывает к эвакуации жителей Бейрута
Как не навредить своей машине неверным выбором топлива: ключевые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.