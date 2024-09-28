Аппетитные хрустящие палочки из баклажанов: подаём их с нежным творожно-сметанным соусом

Закуска из баклажанов с нежным соусом — идеальное сочетание вкуса и аромата, которое непременно порадует вас и ваших гостей. Это лёгкое и оригинальное блюдо станет прекрасным дополнением к любому столу, будь то семейный ужин или праздничное мероприятие.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте закуску из баклажанов с нежным соусом горячей.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).
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