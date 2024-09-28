Аппетитные хрустящие палочки из баклажанов: подаём их с нежным творожно-сметанным соусом

Закуска из баклажанов с нежным соусом: любимый овощ в оригинальной подаче

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из баклажанов с нежным соусом — идеальное сочетание вкуса и аромата, которое непременно порадует вас и ваших гостей. Это лёгкое и оригинальное блюдо станет прекрасным дополнением к любому столу, будь то семейный ужин или праздничное мероприятие.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 баклажана;

2 столовые ложки сметаны;

1 куриное яйцо;

2 столовые ложки кунжута;

3 столовые ложки сметаны;

100 грамм творожного сыра;

1 головка чеснока;

1 пучок зелени.

Приготовление:

Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте их брусочками. В миске смешайте сметану, яйцо, соль и перец по вкусу. В другой миске смешайте муку и кунжут. Окуните баклажаны в яично-сметанную смесь, затем обваляйте их в муке и кунжуте. Выложите баклажаны на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Для соуса измельчите зелень, запеките головку чеснока в духовке, добавьте сметану, творожный сыр и взбейте блендером.

Подавайте закуску из баклажанов с нежным соусом горячей.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Кунжу́т или Сеза́м (лат. Sésamum) — род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).

