Вкусно запекаем куриные крылышки: изумительный румяный оттенок им придаёт особый маринад

Рецепт куриных крылышек в перечном маринаде прост и доступен, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Нежное куриное мясо, замаринованное в смеси перцев, приобретает неповторимый вкус и аромат, который запомнится надолго.
Куриные крылышки в оригинальном маринаде — отличный вариант для вкусного и лёгкого ужина. Вот рецепт на 4 порции:
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте горячие куриные крылышки с любым гарниром, посыпав свежей зеленью или овощами.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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