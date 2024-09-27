Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в октябре
Как сэкономить на ремонте квартиры
Простые рецепты для комнатных растений с использованием уксуса
Как прокачать мышцы рук в зале
Туроператоры рассказали о стоимости зимнего отдыха в Африке для российских туристов
Министр энергетики РФ рассказал о запасах нефти и газа на шельфе в России
Как сделать домашний поке безопасным и вкусным
Актёр Дэниел Рэдклифф почтил память актрисы Мэгги Смит
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях

Вкусно запекаем куриные крылышки: изумительный румяный оттенок им придаёт особый маринад

Куриные крылья, запечённые в оригинальном кисло-сладком перечном маринаде
1:46
Еда

Рецепт куриных крылышек в перечном маринаде прост и доступен, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Нежное куриное мясо, замаринованное в смеси перцев, приобретает неповторимый вкус и аромат, который запомнится надолго.

Куриные крылья, запечённые в оригинальном кисло-сладком перечном маринаде
Фото: openverse.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Куриные крылышки в оригинальном маринаде — отличный вариант для вкусного и лёгкого ужина. Вот рецепт на 4 порции:

Ингредиенты:

  • густой майонез — 2 ст. л.;
  • куриные крылья — 650 г;
  • кетчуп томатный — 2 ст. л.;
  • смесь мелко молотых перцев — 0,5 ч. л.;
  • жидкий мёд — 1 ч. л.;
  • качественный соевый соус — 1 ч. л.;
  • растительное рафинированное масло — 1 ч. л.;
  • соль и мелко молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте крылья под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Положите их в глубокую ёмкость, добавьте майонез, перец, кетчуп и соль. Тщательно перемешайте руками.
  3. Добавьте соевый соус и жидкий мёд, снова перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 30 минут или на 2 часа.
  4. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите в один слой куриные крылья. Полейте их оставшимся соусом.
  5. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20 минут. Затем увеличьте температуру до 200 °C и запекайте ещё 15 минут.

Подавайте горячие куриные крылышки с любым гарниром, посыпав свежей зеленью или овощами.

 

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Крылышки Буффало (англ  Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Хитрость, которая сделает вождение ночью комфортнее: берём лист газеты
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: в США отвергнут "план победы" Зеленского, "котёл" в Угледаре готов и скоро захлопнется
Ошибки, которые садоводы делают осенью: узнайте, как правильно ухаживать за малиной
Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать
Рекордный урожай чеснока после подкормки: соседи будут завидовать
Последние материалы
Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, которые начнут действовать в октябре
Как сэкономить на ремонте квартиры
Простые рецепты для комнатных растений с использованием уксуса
Как прокачать мышцы рук в зале
Куриные крылья, запечённые в оригинальном кисло-сладком перечном маринаде
Туроператоры рассказали о стоимости зимнего отдыха в Африке для российских туристов
Министр энергетики РФ рассказал о запасах нефти и газа на шельфе в России
Как сделать домашний поке безопасным и вкусным
Актёр Дэниел Рэдклифф почтил память актрисы Мэгги Смит
ФАС проанализирует ценообразование в 14 торговых сетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.