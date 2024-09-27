Вкусно запекаем куриные крылышки: изумительный румяный оттенок им придаёт особый маринад

Куриные крылья, запечённые в оригинальном кисло-сладком перечном маринаде

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт куриных крылышек в перечном маринаде прост и доступен, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Нежное куриное мясо, замаринованное в смеси перцев, приобретает неповторимый вкус и аромат, который запомнится надолго.

Фото: openverse.org by stu_spivack, CC BY-SA 2.0

Куриные крылышки в оригинальном маринаде — отличный вариант для вкусного и лёгкого ужина. Вот рецепт на 4 порции:

Ингредиенты:

густой майонез — 2 ст. л.;

куриные крылья — 650 г;

кетчуп томатный — 2 ст. л.;

смесь мелко молотых перцев — 0,5 ч. л.;

жидкий мёд — 1 ч. л.;

качественный соевый соус — 1 ч. л.;

растительное рафинированное масло — 1 ч. л.;

соль и мелко молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Промойте крылья под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Положите их в глубокую ёмкость, добавьте майонез, перец, кетчуп и соль. Тщательно перемешайте руками. Добавьте соевый соус и жидкий мёд, снова перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 30 минут или на 2 часа. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите в один слой куриные крылья. Полейте их оставшимся соусом. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 20 минут. Затем увеличьте температуру до 200 °C и запекайте ещё 15 минут.

Подавайте горячие куриные крылышки с любым гарниром, посыпав свежей зеленью или овощами.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



Крылышки Буффало (англ Buffalo wings) — традиционная закуска американской кухни.

