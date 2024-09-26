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Лёгкий ужин за 45 минут: рецепт бюджетной куриной запеканки

Вкусный и сытный ужин: рецепт аппетитной куриной запеканки
1:46
Еда

Хотите приготовить сытное, но при этом простое в приготовлении блюдо на ужин? Предлагаем вам отличный рецепт куриной запеканки, которая не только вкусна, но и довольно полезна.

Вкусный и сытный ужин: рецепт аппетитной куриной запеканки
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе
  • 3 средние картофелины
  • 1 большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • Соль, черный перец - по вкусу
  • Растительное масло для смазывания формы

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Почистите и нарежьте картофель кубиками. Отварите его в подсоленной воде до мягкости, но не до полной готовности.
  3. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Очистите и нарежьте лук и чеснок.
  4. Смажьте форму для запекания растительным маслом.
  5. Выложите в форму слой картофеля, затем слой курицы. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Сверху равномерно распределите лук и чеснок.
  7. Взбейте в отдельной посуде яйца с молоком. Аккуратно вылейте яично-молочную смесь поверх ингредиентов в форме.
  8. Натрите сыр на крупной терке и посыпьте им верх запеканки.
  9. Отправьте блюдо в разогретую духовку и запекайте в течение 40-45 минут, пока верх не подрумянится.
  10. Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Получилось очень вкусное, сытное и ароматное блюдо! Запеченная курица в сочетании с картофелем и сыром делают эту куриную запеканку поистине домашней и уютной. Такое блюдо прекрасно подойдет для семейного ужина. Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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