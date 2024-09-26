Лёгкий ужин за 45 минут: рецепт бюджетной куриной запеканки

Вкусный и сытный ужин: рецепт аппетитной куриной запеканки

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить сытное, но при этом простое в приготовлении блюдо на ужин? Предлагаем вам отличный рецепт куриной запеканки, которая не только вкусна, но и довольно полезна.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты:

800 г куриного филе

3 средние картофелины

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

2 яйца

100 мл молока

Соль, черный перец - по вкусу

Растительное масло для смазывания формы

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Почистите и нарежьте картофель кубиками. Отварите его в подсоленной воде до мягкости, но не до полной готовности. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Очистите и нарежьте лук и чеснок. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите в форму слой картофеля, затем слой курицы. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху равномерно распределите лук и чеснок. Взбейте в отдельной посуде яйца с молоком. Аккуратно вылейте яично-молочную смесь поверх ингредиентов в форме. Натрите сыр на крупной терке и посыпьте им верх запеканки. Отправьте блюдо в разогретую духовку и запекайте в течение 40-45 минут, пока верх не подрумянится. Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Получилось очень вкусное, сытное и ароматное блюдо! Запеченная курица в сочетании с картофелем и сыром делают эту куриную запеканку поистине домашней и уютной. Такое блюдо прекрасно подойдет для семейного ужина. Приятного аппетита!