Лёгкий ужин за 45 минут: рецепт бюджетной куриной запеканки

Хотите приготовить сытное, но при этом простое в приготовлении блюдо на ужин? Предлагаем вам отличный рецепт куриной запеканки, которая не только вкусна, но и довольно полезна.
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Ингредиенты:
800 г куриного филе
3 средние картофелины
1 большая луковица
2 зубчика чеснока
100 г твердого сыра
2 яйца
100 мл молока
Соль, черный перец - по вкусу
Растительное масло для смазывания формы
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C.
Почистите и нарежьте картофель кубиками. Отварите его в подсоленной воде до мягкости, но не до полной готовности.
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Очистите и нарежьте лук и чеснок.
Смажьте форму для запекания растительным маслом.
Выложите в форму слой картофеля, затем слой курицы. Посолите и поперчите по вкусу.
Сверху равномерно распределите лук и чеснок.
Взбейте в отдельной посуде яйца с молоком. Аккуратно вылейте яично-молочную смесь поверх ингредиентов в форме.
Натрите сыр на крупной терке и посыпьте им верх запеканки.
Отправьте блюдо в разогретую духовку и запекайте в течение 40-45 минут, пока верх не подрумянится.
Дайте запеканке немного остыть, затем нарежьте на порции и подавайте к столу.
Получилось очень вкусное, сытное и ароматное блюдо! Запеченная курица в сочетании с картофелем и сыром делают эту куриную запеканку поистине домашней и уютной. Такое блюдо прекрасно подойдет для семейного ужина. Приятного аппетита!