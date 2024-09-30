Как превратить оставшуюся пшёнку в аппетитные творожные лепёшки

Творожные лепёшки на скорую руку: рецепт для будней

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак в будние дни часто готовится на скорую руку, и нередко используется то, что осталось с ужина. Например, если у вас осталась пшённая каша, из неё можно сделать нечто более интересное, чем просто разогреть её. Один из отличных вариантов — это вкусные и сытные творожные лепёшки.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 4.0

Для приготовления понадобится:

300 г творога (5%);

140 г сливочного сыра;

2 яйца;

1 пакет ванильного сахара;

1 ст. л. сахарного песка;

1/2 ч. л. соли;

30 г сливочного масла;

3 ст. л. муки;

2 ст. л. сметаны;

1 стакан готовой пшённой каши.

Как готовить:

Если у вас осталась пшённая каша, начнём с неё. Берём остывшую кашу и смешиваем её с творогом и сливочным сыром. Далее добавляем сахар, ванильный сахар и яйца. Тщательно перемешиваем до получения однородной густой массы.

После этого формируем небольшие лепёшки, по форме напоминающие сырники. Панируем их в муке, выстилаем противень пергаментной бумагой и смазываем его сливочным маслом. Лепёшки выкладываем на противень и смазываем их сверху сметаной.

Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим туда наши лепёшки на 40-45 минут. Когда они готовы, подаём горячими, посыпав сверху сахарной пудрой. Эти вкусные лепёшки отлично подойдут для завтрака и наполнят энергией на весь день.

Приятного аппетита!

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



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