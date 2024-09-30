Как превратить оставшуюся пшёнку в аппетитные творожные лепёшки

Завтрак в будние дни часто готовится на скорую руку, и нередко используется то, что осталось с ужина. Например, если у вас осталась пшённая каша, из неё можно сделать нечто более интересное, чем просто разогреть её. Один из отличных вариантов — это вкусные и сытные творожные лепёшки.
Для приготовления понадобится:
Как готовить:
Если у вас осталась пшённая каша, начнём с неё. Берём остывшую кашу и смешиваем её с творогом и сливочным сыром. Далее добавляем сахар, ванильный сахар и яйца. Тщательно перемешиваем до получения однородной густой массы.
После этого формируем небольшие лепёшки, по форме напоминающие сырники. Панируем их в муке, выстилаем противень пергаментной бумагой и смазываем его сливочным маслом. Лепёшки выкладываем на противень и смазываем их сверху сметаной.
Разогреваем духовку до 200 градусов и ставим туда наши лепёшки на 40-45 минут. Когда они готовы, подаём горячими, посыпав сверху сахарной пудрой. Эти вкусные лепёшки отлично подойдут для завтрака и наполнят энергией на весь день.
Приятного аппетита!
Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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