Забудьте о мясе в борще: готовим с чечевицей и удивляем близких

Этот продукт сделает ваш вегетарианский борщ сытным и ароматным

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие уверены, что без мяса борщ теряет свой аппетитный вкус и насыщенность. Однако есть отличный способ приготовить ароматный и сытный борщ без животного ингредиента, сохранив все его характерные вкусовые качества и придав блюду необычную "нотку". Этот рецепт наверняка понравится как любителям экспериментов, так и вегетарианцам.

Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Чем заменить мясо в борще?

Идеальная замена мясу в борще — чечевица. Этот богатый белком продукт придаст блюду нужную сытность, густоту и насыщенный вкус, который может даже превзойти традиционный мясной вариант.

Как приготовить борщ без мяса

Начните с запекания свеклы. Вымойте корнеплоды, заверните их в пергамент и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Обжарьте в кастрюле смесь из моркови и лука, спустя пару минут добавьте нарезанный картофель. Добавьте томатную пасту и чечевицу. Залейте смесь горячей водой и доведите до кипения. После закипания добавьте в суп натёртую запечённую свеклу. За 5 минут до готовности добавьте соль, перец и пару зубчиков измельченного чеснока.

Результат вас приятно удивит: насыщенный и ароматный борщ с чечевицей не только сохранит сытность, но и придаст блюду новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.



Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

