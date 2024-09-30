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Забудьте о мясе в борще: готовим с чечевицей и удивляем близких

Этот продукт сделает ваш вегетарианский борщ сытным и ароматным
1:29
Еда

Многие уверены, что без мяса борщ теряет свой аппетитный вкус и насыщенность. Однако есть отличный способ приготовить ароматный и сытный борщ без животного ингредиента, сохранив все его характерные вкусовые качества и придав блюду необычную "нотку". Этот рецепт наверняка понравится как любителям экспериментов, так и вегетарианцам.

Этот продукт сделает ваш вегетарианский борщ сытным и ароматным
Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Чем заменить мясо в борще?

Идеальная замена мясу в борще — чечевица. Этот богатый белком продукт придаст блюду нужную сытность, густоту и насыщенный вкус, который может даже превзойти традиционный мясной вариант.

Как приготовить борщ без мяса

  1. Начните с запекания свеклы. Вымойте корнеплоды, заверните их в пергамент и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  2. Обжарьте в кастрюле смесь из моркови и лука, спустя пару минут добавьте нарезанный картофель.
  3. Добавьте томатную пасту и чечевицу. Залейте смесь горячей водой и доведите до кипения.
  4. После закипания добавьте в суп натёртую запечённую свеклу.
  5. За 5 минут до готовности добавьте соль, перец и пару зубчиков измельченного чеснока.

Результат вас приятно удивит: насыщенный и ароматный борщ с чечевицей не только сохранит сытность, но и придаст блюду новые вкусовые оттенки.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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