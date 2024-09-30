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Вкусная и простая капустная запеканка всего из 5 ингредиентов

Диетическая запеканка из капусты и сыра: подробный рецепт
1:20
Еда

Вкусные блюда из капусты готовить не так уж сложно, но большинство рецептов требуют времени и усилий. Если хочется что-то быстрое, сытное и при этом полезное, стоит попробовать запеканку из капусты. Это отличный вариант для ужина, который порадует не только своим вкусом, но и простотой приготовления. К тому же это блюдо подходит для тех, кто следит за калориями.

Диетическая запеканка из капусты и сыра: подробный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Как приготовить запеканку из капусты

Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты:

  • Капуста (белокочанная) — 450 г
  • Сыр — 120 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль и специи по вкусу
  • Растительное масло

Пошаговое приготовление:

  1. Очищенную от верхних листьев капусту нарежьте и тушите на сковороде с добавлением соли и специй до мягкости.
  2. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте к ним 80 г тертого сыра и тщательно перемешайте.
  3. Переложите тушеную капусту в смазанную растительным маслом форму для запекания и залейте сверху яично-сырной смесью.
  4. Посыпьте оставшимся тертым сыром и выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 30 минут, пока запеканка не подрумянится.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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