Вкусная и простая капустная запеканка всего из 5 ингредиентов

Диетическая запеканка из капусты и сыра: подробный рецепт

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусные блюда из капусты готовить не так уж сложно, но большинство рецептов требуют времени и усилий. Если хочется что-то быстрое, сытное и при этом полезное, стоит попробовать запеканку из капусты. Это отличный вариант для ужина, который порадует не только своим вкусом, но и простотой приготовления. К тому же это блюдо подходит для тех, кто следит за калориями.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikola Smolenski, CC BY-SA 3.0

Как приготовить запеканку из капусты

Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты:

Капуста (белокочанная) — 450 г

Сыр — 120 г

Яйца — 3 шт.

Соль и специи по вкусу

Растительное масло

Пошаговое приготовление:

Очищенную от верхних листьев капусту нарежьте и тушите на сковороде с добавлением соли и специй до мягкости. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте к ним 80 г тертого сыра и тщательно перемешайте. Переложите тушеную капусту в смазанную растительным маслом форму для запекания и залейте сверху яично-сырной смесью. Посыпьте оставшимся тертым сыром и выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 30 минут, пока запеканка не подрумянится.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

