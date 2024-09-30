Вкусная и простая капустная запеканка всего из 5 ингредиентов

Вкусные блюда из капусты готовить не так уж сложно, но большинство рецептов требуют времени и усилий. Если хочется что-то быстрое, сытное и при этом полезное, стоит попробовать запеканку из капусты. Это отличный вариант для ужина, который порадует не только своим вкусом, но и простотой приготовления. К тому же это блюдо подходит для тех, кто следит за калориями.
Для этого вам понадобятся простые и доступные ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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