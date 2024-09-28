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Секреты приготовления идеального картофеля для супов и бульонов

Как правильно варить картофель для супа и не переварить его
1:56
Еда

Картофель — важный ингредиент для многих первых блюд, таких как супы, борщи и рассольники. Этот корнеплод добавляет бульону густоту и придаёт приятный вкус. Однако правильное приготовление картофеля требует знания некоторых нюансов, чтобы он идеально вписался в каждое блюдо.

Как правильно варить картофель для супа и не переварить его
Фото: commons.wikimedia.org by Paulnasca, CC BY 2.0

Как правильно варить картофель для разных блюд:

Супы
Для супов лучше использовать крупные клубни картофеля. Их легче и быстрее чистить, а нарезанные кубиками размером до 2 см они идеально подходят для того, чтобы их можно было удобно зачерпывать ложкой. Картофель добавляют в суп последним из овощей, чтобы избежать переваривания. После картофеля в кастрюлю можно класть только зелень, специи или макаронные изделия. Если картошку переварить, она превратится в пюре, что может испортить текстуру блюда.

Бульоны

При приготовлении бульона картофель варят около 15 минут. Если в блюде нет кислых ингредиентов, этого времени будет достаточно. Однако время варки зависит от сорта картофеля: некоторые сорта могут свариться быстрее, а другие требуют больше времени.

Рассольник

Рассол и солёные огурцы замедляют процесс приготовления картофеля. В таких условиях картофель варится дольше — до 25 минут. Этот нюанс нужно учитывать, чтобы картофель дошёл до полной готовности.

Щи с капустой

При приготовлении щей с квашеной капустой сырой картофель не кладут в кастрюлю, иначе он останется твёрдым и не разварится. Клубни варят отдельно и добавляют в уже почти готовый суп, чтобы они сохранили свою текстуру.

Эти простые советы помогут вам правильно сварить картофель для каждого первого блюда, сохранив его вкус и текстуру наилучшим образом.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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