Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские учёные раскрыли тайны грунта с обратной стороны Луны
Эксперты сомневаются в новых санкциях за опасное вождение
Гонконг закупил в августе 8,4 тонны золота у России
Принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл после посещения тату-салона
Как выбрать идеальную стрижку на осень: советы стилистов
Вышла в производство Lada Vesta Sportline: характеристики и особенности
Резкий рост цен в Турции заставил россиян менять свои привычки в отдыхе
Отар Кушанашвили раскрыл причину, почему решил извиниться перед Катей Лель
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами

Секреты идеальной запечённой курочки: специи и пряности

Запечённая курица с пряностями: советы и пропорции
1:28
Еда

Запечённая курочка в духовке без приправ — это как пирог без начинки. Специи и пряности делают блюдо ярким, ароматным и насыщенным.

Запечённая курица с пряностями: советы и пропорции
Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

Классический набор, включающий соль и чёрный перец, можно дополнить такими специями, как красный молотый перец, молотая паприка, чабрец, розмарин и чеснок. Однако при использовании пряностей важно соблюдать меру и технику.

Чеснок, например, не стоит просто измельчать и разбрасывать по всей курице. Его роль — придать аромат коже, поэтому лучше натереть им поверхность курицы. Чтобы избежать ожогов или горечи от пережаренного чеснока, его кусочки нужно спрятать под кожицу или положить внутрь тушки.

У курицы есть два типа мяса: белое (грудка) и красное (остальные части). Чабрец, который лучше подходит для грудки, стоит закладывать под кожу именно на этой части. Для остальных частей идеален розмарин — его аромат отлично сочетается с тёмным мясом.

Почему специи прячут под кожу? Всё просто: так они не обгорают на поверхности, а томятся внутри, отдавая аромат и вкус мясу. При этом кожа остаётся хрустящей и поджаристой, добавляя блюду текстурное разнообразие. Запомнив эти правила, вы сможете сделать запечённую курочку идеальной на вкус и на вид.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл после посещения тату-салона
Как выбрать идеальную стрижку на осень: советы стилистов
Вышла в производство Lada Vesta Sportline: характеристики и особенности
Запечённая курица с пряностями: советы и пропорции
Резкий рост цен в Турции заставил россиян менять свои привычки в отдыхе
Отар Кушанашвили раскрыл причину, почему решил извиниться перед Катей Лель
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Гуф высказался о попытке получить водительские права в Таиланде за два дня: тоже хочу
Егор Крид получил новую травму на съёмках
Юморист Светлаков рассказал об отношениях с дочерью от первого брака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.