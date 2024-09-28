Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление идеальной манной каши — это не просто удачный эксперимент, а знание точных пропорций. Ведь неправильно сваренная каша может стать причиной того, что как взрослые, так и дети будут её избегать.

Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, CC BY-SA 4.0

Главная задача — это правильно рассчитать количество манки, чтобы добиться нужной консистенции. Многие сталкивались с проблемой, когда каша получается слишком жидкой, как суп, или же слишком густой, как шпатлёвка. Но если запомнить правильные пропорции, всё станет гораздо проще.

Для тех, кто не хочет экспериментировать и портить продукты, есть простое правило: манку нужно засыпать в горячее молоко тонкой струйкой, чтобы не образовались комочки. Важно помнить, что не играет большой роли, варите ли вы кашу на воде, молоке или их смеси — консистенция будет зависеть только от количества крупы.

Пропорции для манной каши:

Для жидкой каши, напоминающей суп, на 200 мл жидкости нужно добавить 1,5 столовые ложки манной крупы.

Если хочется чего-то среднего между супом и кашей, добавьте 2 столовые ложки крупы.

2,5 столовые ложки манки дадут консистенцию, при которой каша будет держать форму, но ложка всё ещё не будет стоять вертикально.

Идеальная, в меру густая каша получится при добавлении 3 столовых ложек манной крупы на тот же объём жидкости.

После добавления манки кашу варят на слабом огне ещё 2-3 минуты, добавляют сливочное масло и раскладывают по тарелкам. С этими простыми советами ваша манная каша всегда будет вкусной и правильной по консистенции. Приятного аппетита!

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого "сортового помола" со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.



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