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Неожиданные ингредиенты, которые заменят рис в голубцах

Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
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Еда

Многие считают, что голубцы невозможно приготовить без риса. Однако, этот ингредиент вполне можно заменить, и блюдо станет еще более аппетитным и ароматным. Есть несколько интересных альтернатив, которые сделают ваши голубцы вкусными и оригинальными.

Как приготовить вкусные голубцы с необычной начинкой
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, PDM

Что добавить вместо риса

Грибы — идеальная замена. Особенно хороши шампиньоны, которые отлично сочетаются с капустой, фаршем и сметаной. Они быстро готовятся — мелко нарезанные грибы достаточно обжарить всего 5 минут. Помимо простоты приготовления, шампиньоны привносят яркий вкус, который делает голубцы невероятно ароматными и сочными.

Если вы не хотите использовать грибы, есть и другие варианты: овсяные хлопья, картофельное пюре или смесь обжаренных моркови и лука. Каждая из этих замен добавит свой неповторимый оттенок вкуса к голубцам.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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