Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса

Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Дрожжевое тесто — это основа многих домашних блюд, таких как пироги, пирожки, беляши и даже пицца. Легкое и воздушное тесто можно приготовить буквально за несколько шагов, если соблюдать правильные пропорции и технологию.

Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, CC BY-SA 3.0

Что потребуется для теста

Для приготовления теста понадобится:

Мука — 500-600 г

Молоко — 150 мл

Вода — 150 мл

Дрожжи сухие — 8 г (или 25 г свежих)

Соль — 1,5 ч. л.

Сахар — 1 ч. л. (по вкусу можно увеличить)

Масло растительное — 50 мл

Крахмал — 1 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления

Молоко подогрейте и смешайте с водой. В этой теплой смеси растворите соль, сахар и дрожжи. После этого добавьте растительное масло. Постепенно всыпайте муку, аккуратно замешивая тесто. Не стремитесь сделать его полностью нелипким — это распространенная ошибка. Тесто должно оставаться слегка липким, но хорошо вымешанным. Оставьте его в теплом месте на 15-20 минут, чтобы тесто "подошло". Это важный этап, когда дрожжи начнут работать, и тесто поднимется. Как только тесто увеличится в объеме, можно приступать к формированию выпечки — будь то пирожки, беляши или пицца.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

