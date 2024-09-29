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Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса

Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
1:29
Еда

Дрожжевое тесто — это основа многих домашних блюд, таких как пироги, пирожки, беляши и даже пицца. Легкое и воздушное тесто можно приготовить буквально за несколько шагов, если соблюдать правильные пропорции и технологию.

Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Фото: commons.wikimedia.org by ElinorD, CC BY-SA 3.0

Что потребуется для теста

Для приготовления теста понадобится:

  • Мука — 500-600 г
  • Молоко — 150 мл
  • Вода — 150 мл
  • Дрожжи сухие — 8 г (или 25 г свежих)
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л. (по вкусу можно увеличить)
  • Масло растительное — 50 мл
  • Крахмал — 1 ч. л.

Пошаговый процесс приготовления

  1. Молоко подогрейте и смешайте с водой. В этой теплой смеси растворите соль, сахар и дрожжи. После этого добавьте растительное масло.
  2. Постепенно всыпайте муку, аккуратно замешивая тесто. Не стремитесь сделать его полностью нелипким — это распространенная ошибка. Тесто должно оставаться слегка липким, но хорошо вымешанным.
  3. Оставьте его в теплом месте на 15-20 минут, чтобы тесто "подошло". Это важный этап, когда дрожжи начнут работать, и тесто поднимется.
  4. Как только тесто увеличится в объеме, можно приступать к формированию выпечки — будь то пирожки, беляши или пицца.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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