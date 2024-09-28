Экономия времени на кухне: заготовка для борща без хлопот

Как приготовить заправку для борща на зиму

Заправка для борща — это не просто способ облегчить готовку, но и отличная возможность сэкономить время в холодное время года. Сделав заготовку заранее, можно порадовать близких вкусным борщом, который будет готов буквально за несколько минут. Главное — знать проверенный рецепт и правильно его приготовить.

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Как приготовить заправку для борща на зиму

Заправка для борща — это настоящий кладезь вкуса, который объединяет в себе капусту, свеклу, морковь, лук, томаты и болгарский перец. Осенью, когда овощи свежие и сочные, самое время закатать эту полезную заготовку.

Ингредиенты для заправки:

Капуста — 1 кг

Свекла — 1 кг

Морковь — 500 г

Лук (репчатый) — 500 г

Томаты — 1 кг

Перец (болгарский) — 500 г

Соль — 2 ст. л

Сахар — 2 ст. л

Уксус (9%) — 100 мл

Масло растительное.

Процесс приготовления:

Нарежьте капусту, помидоры, лук и перец, свеклу отварите, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите смесь около 10 минут. Введите в сковороду нарезанные помидоры и перец, тушите еще 15 минут, затем добавьте капусту. Спустя 30 минут посолите, всыпьте сахар, доведите смесь до кипения и тушите 5 минут, затем добавьте уксус. Разлейте заправку по стерилизованным банкам и закатайте крышками. После остывания уберите заготовку на хранение.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

