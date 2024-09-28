Экономия времени на кухне: заготовка для борща без хлопот

Заправка для борща — это не просто способ облегчить готовку, но и отличная возможность сэкономить время в холодное время года. Сделав заготовку заранее, можно порадовать близких вкусным борщом, который будет готов буквально за несколько минут. Главное — знать проверенный рецепт и правильно его приготовить.
Заправка для борща — это настоящий кладезь вкуса, который объединяет в себе капусту, свеклу, морковь, лук, томаты и болгарский перец. Осенью, когда овощи свежие и сочные, самое время закатать эту полезную заготовку.
Ингредиенты для заправки:
Процесс приготовления:
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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