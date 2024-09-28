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Экономия времени на кухне: заготовка для борща без хлопот

Как приготовить заправку для борща на зиму
Еда

Заправка для борща — это не просто способ облегчить готовку, но и отличная возможность сэкономить время в холодное время года. Сделав заготовку заранее, можно порадовать близких вкусным борщом, который будет готов буквально за несколько минут. Главное — знать проверенный рецепт и правильно его приготовить.

Как приготовить заправку для борща на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0

Как приготовить заправку для борща на зиму

Заправка для борща — это настоящий кладезь вкуса, который объединяет в себе капусту, свеклу, морковь, лук, томаты и болгарский перец. Осенью, когда овощи свежие и сочные, самое время закатать эту полезную заготовку.

Ингредиенты для заправки:

  • Капуста — 1 кг
  • Свекла — 1 кг
  • Морковь — 500 г
  • Лук (репчатый) — 500 г
  • Томаты — 1 кг
  • Перец (болгарский) — 500 г
  • Соль — 2 ст. л
  • Сахар — 2 ст. л
  • Уксус (9%) — 100 мл
  • Масло растительное.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте капусту, помидоры, лук и перец, свеклу отварите, а морковь натрите на крупной терке.
  2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите смесь около 10 минут.
  3. Введите в сковороду нарезанные помидоры и перец, тушите еще 15 минут, затем добавьте капусту.
  4. Спустя 30 минут посолите, всыпьте сахар, доведите смесь до кипения и тушите 5 минут, затем добавьте уксус. Разлейте заправку по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
  5. После остывания уберите заготовку на хранение.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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