Этот фрукт сделает ваш шашлык нежным и сочным — и это не лимон

Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы шашлык получился идеальным и покорил всех на пикнике, стоит запомнить несколько простых, но эффективных секретов. Они помогут сделать мясо сочным, мягким и ароматным, при этом не требуя сложных кулинарных навыков.

Фото: flickr.com by Premus, CC BY 2.0

Главные секреты вкусного шашлыка

Во-первых, не усложняйте маринад. Несмотря на множество рецептов, самый простой — лучший: мясо натирают специями и перемешивают с луком, нарезанным кольцами. Затем оставляют мариноваться в холодильнике на несколько часов.

Киви — удивительный ингредиент, который спасет жесткое мясо. Если вы готовите шашлык из говядины или баранины, добавьте в маринад половинку киви на килограмм мяса. Этот фрукт смягчит волокна и сделает мясо нежным.

Еще одна хитрость, которую стоит попробовать — использование соли. Чтобы обеспечить равномерный прогрев углей и улучшить процесс готовки, посыпьте их крупной солью.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

