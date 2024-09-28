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Этот фрукт сделает ваш шашлык нежным и сочным — и это не лимон

Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
1:01
Еда

Для того чтобы шашлык получился идеальным и покорил всех на пикнике, стоит запомнить несколько простых, но эффективных секретов. Они помогут сделать мясо сочным, мягким и ароматным, при этом не требуя сложных кулинарных навыков.

Какие 3 хитрости помогут приготовить идеальный шашлык
Фото: flickr.com by Premus, CC BY 2.0

Главные секреты вкусного шашлыка

Во-первых, не усложняйте маринад. Несмотря на множество рецептов, самый простой — лучший: мясо натирают специями и перемешивают с луком, нарезанным кольцами. Затем оставляют мариноваться в холодильнике на несколько часов.

Киви — удивительный ингредиент, который спасет жесткое мясо. Если вы готовите шашлык из говядины или баранины, добавьте в маринад половинку киви на килограмм мяса. Этот фрукт смягчит волокна и сделает мясо нежным.

Еще одна хитрость, которую стоит попробовать — использование соли. Чтобы обеспечить равномерный прогрев углей и улучшить процесс готовки, посыпьте их крупной солью.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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