Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Паркер: как переработка старых губок помогает улучшить рост растений
Как скорость автомобиля влияет на расход топлива
Названы лёгкие и доступные способы ухода за глянцевой мебелью
Рекомендации по жарке замороженных пельменей
Защитники от природы: топ-3 самых смелых пород собак
El Nacional: Месси может завершить карьеру "Ньюэллс Олд Бойз"
Основные правила хранения бытовой химии
Как застрявшие камни в шинах влияют на их долговечность
Как подготовить гортензию к зиме

Как приготовить диетические блинчики на овсяной муке

Готовим диетические блинчики на овсяной муке
1:06
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт диетических блинчиков на овсяной муке. Блюдо поможет сохранить фигуру стройной.

Готовим диетические блинчики на овсяной муке
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Овсяная мука — 130 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Мёд — 1 ст.л.
  • Сыр фета — 180 г
  • Помидор — 2 шт.
  • Подсолнечное масло — 4 ст.л.
  • Укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. В миске смешать овсяную муку, соль, яйца, мёд и 2 столовые ложки подсолнечного масла. Влить молоко, помешивая. Оставить на 10 минут.
  2. Налить на сковороду оставшееся подсолнечное масло. Разогреть и добавить тесто. Готовить до золотистого цвета.
  3. Нарезать сыр фету и помидоры маленькими кубиками.
  4. Нашинковать укроп.
  5. В ёмкости смешать укроп, кусочки феты и помидоров.
  6. Положить начинку на блины. Свернуть. Блюдо готово!

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Как скорость автомобиля влияет на расход топлива
Рекомендации по жарке замороженных пельменей
Названы лёгкие и доступные способы ухода за глянцевой мебелью
Защитники от природы: топ-3 самых смелых пород собак
El Nacional: Месси может завершить карьеру "Ньюэллс Олд Бойз"
Готовим диетические блинчики на овсяной муке
Основные правила хранения бытовой химии
Как застрявшие камни в шинах влияют на их долговечность
Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет
Как подготовить гортензию к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.