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Как приготовить десерт в апельсинах с фруктами и печеньем

Десерт с фруктами и печеньем в апельсинах: вкусно и оригинально
1:08
Еда

Десерт в апельсинах с фруктами и печеньем станет прекрасным угощением к столу. Для его приготовления понадобится только 5 ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Десерт с фруктами и печеньем в апельсинах: вкусно и оригинально
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Апельсин — 2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Песочное печенье — 50 г
  • Сахар — 20 г
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

  1. Разрезать апельсины пополам. Вынуть мякоть и нарезать её маленькими кубиками.
  2. Очистить яблоко от кожуры и семян. Нарезать его маленькими кубиками.
  3. В миске смешать кусочки яблока и апельсинов.
  4. Мелко покрошить печенье.
  5. Отделить яичный желток от белка.
  6. Взбить сахар и белок. Добавить желток и раскрошенное печенье. Тщательно перемешать.
  7. Выложить в половинки апельсинов фруктовую смесь. Залить яичной массой.
  8. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева. Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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