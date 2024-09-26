Как приготовить десерт в апельсинах с фруктами и печеньем

Десерт с фруктами и печеньем в апельсинах: вкусно и оригинально

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Десерт в апельсинах с фруктами и печеньем станет прекрасным угощением к столу. Для его приготовления понадобится только 5 ингредиентов. Раскрываем рецепт этого вкусного блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Апельсин — 2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Песочное печенье — 50 г

Сахар — 20 г

Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Разрезать апельсины пополам. Вынуть мякоть и нарезать её маленькими кубиками. Очистить яблоко от кожуры и семян. Нарезать его маленькими кубиками. В миске смешать кусочки яблока и апельсинов. Мелко покрошить печенье. Отделить яичный желток от белка. Взбить сахар и белок. Добавить желток и раскрошенное печенье. Тщательно перемешать. Выложить в половинки апельсинов фруктовую смесь. Залить яичной массой. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Апельси́н — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева. Апельсин — самая распространённая цитрусовая культура во всех тропических и субтропических областях мира.

