Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальное осеннее пальто: советы стилиста
Как современные функции улучшают комфорт за рулём
Влияние цвета автомобиля на эксплуатацию и безопасность
Россиянка поделилась своими впечатлениями о поездке в Дагестан и Чечню
Лёгкий способ очистить микроволновку за 10 минут без химии
Успейте это сделать: советы, как подготовить сад к зиме
Тони Кроос высмеял позицию УЕФА насчет Кукурельи
Исправление теста с избыточным количеством муки
Принц Гарри беспокоится о будущем своих детей из-за климата

Как правильно жарить картошку: избегаем крахмалистых сортов и добавляем соль вовремя

Как добиться хрустящей корочки на картошке: главные ошибки
1:26
Еда

Приготовить идеальную жареную картошку, которая будет выглядеть аппетитно и иметь отличный вкус, задача не из простых. Не каждой хозяйке удаётся добиться желаемого результата. Секреты успешного приготовления заключаются не только в опыте, но и в знании определённых тонкостей и избегании распространённых ошибок.

Как добиться хрустящей корочки на картошке: главные ошибки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Одной из главных ошибок является выбор сорта картофеля. Многие берут крахмалистые сорта, которые совсем не подходят для жарки. Они мягкие и разваливаются в процессе приготовления, что делает блюдо неаккуратным. Такие сорта картофеля лучше использовать для пюре, где форма не играет роли. Для жарки же нужно выбирать картофель с низким содержанием крахмала.

Другой важный момент — это добавление соли. Многие хозяйки спешат посолить картошку в начале жарки, боясь получить пресное блюдо. Однако это большая ошибка. Ранняя соль разрушает структуру картофеля, и он теряет форму. Лучше добавлять соль ближе к концу готовки.

Ещё одна распространённая ошибка — чрезмерная активность при жарке. Частое переворачивание картофеля лопаткой может привести к тому, что он превратится в кашу. Поэтому лучше дать ему время на образование румяной корочки и лишь после этого аккуратно перевернуть.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Последние материалы
Как выбрать идеальное осеннее пальто: советы стилиста
Как добиться хрустящей корочки на картошке: главные ошибки
Как современные функции улучшают комфорт за рулём
Влияние цвета автомобиля на эксплуатацию и безопасность
Россиянка поделилась своими впечатлениями о поездке в Дагестан и Чечню
Лёгкий способ очистить микроволновку за 10 минут без химии
Успейте это сделать: советы, как подготовить сад к зиме
Тони Кроос высмеял позицию УЕФА насчет Кукурельи
Исправление теста с избыточным количеством муки
Принц Гарри беспокоится о будущем своих детей из-за климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.