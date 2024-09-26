Как правильно жарить картошку: избегаем крахмалистых сортов и добавляем соль вовремя

Как добиться хрустящей корочки на картошке: главные ошибки

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить идеальную жареную картошку, которая будет выглядеть аппетитно и иметь отличный вкус, задача не из простых. Не каждой хозяйке удаётся добиться желаемого результата. Секреты успешного приготовления заключаются не только в опыте, но и в знании определённых тонкостей и избегании распространённых ошибок.

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Одной из главных ошибок является выбор сорта картофеля. Многие берут крахмалистые сорта, которые совсем не подходят для жарки. Они мягкие и разваливаются в процессе приготовления, что делает блюдо неаккуратным. Такие сорта картофеля лучше использовать для пюре, где форма не играет роли. Для жарки же нужно выбирать картофель с низким содержанием крахмала.

Другой важный момент — это добавление соли. Многие хозяйки спешат посолить картошку в начале жарки, боясь получить пресное блюдо. Однако это большая ошибка. Ранняя соль разрушает структуру картофеля, и он теряет форму. Лучше добавлять соль ближе к концу готовки.

Ещё одна распространённая ошибка — чрезмерная активность при жарке. Частое переворачивание картофеля лопаткой может привести к тому, что он превратится в кашу. Поэтому лучше дать ему время на образование румяной корочки и лишь после этого аккуратно перевернуть.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

