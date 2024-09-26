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Готовим вкуснейший тартар из тунца и авокадо к столу

Рецепт восхитительного тартара из тунца и авокадо
0:53
Еда

Тартар из тунца и авокадо — невероятно вкусное блюдо, которое к тому же достаточно легко приготовить. Раскрываем его рецепт.

Рецепт восхитительного тартара из тунца и авокадо
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Тунец — 200 г
  • Авокадо — 0,5 шт.
  • Репчатый лук — 0,5 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Соевый соус — по вкусу
  • Оливковое масло — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать тунец и авокадо маленькими кубиками.
  2. Выжать немного сока из лимона.
  3. В одной миске соединить лимонный сок и кусочки авокадо, а в другой — тунец и соль.
  4. Измельчить лук.
  5. В ёмкости соединить авокадо, тунец, лук, оливковое масло и соевый соус. Перемешать. Тартар готов! При желании можно посыпать блюдо кунжутом.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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