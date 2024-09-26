Готовим вкуснейший тартар из тунца и авокадо к столу

Тартар из тунца и авокадо — невероятно вкусное блюдо, которое к тому же достаточно легко приготовить. Раскрываем его рецепт.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы.
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Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.