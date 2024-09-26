Готовим вкуснейший тартар из тунца и авокадо к столу

Рецепт восхитительного тартара из тунца и авокадо

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Тартар из тунца и авокадо — невероятно вкусное блюдо, которое к тому же достаточно легко приготовить. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Тунец — 200 г

Авокадо — 0,5 шт.

Репчатый лук — 0,5 шт.

Лимон — 1 шт.

Соевый соус — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Нарезать тунец и авокадо маленькими кубиками. Выжать немного сока из лимона. В одной миске соединить лимонный сок и кусочки авокадо, а в другой — тунец и соль. Измельчить лук. В ёмкости соединить авокадо, тунец, лук, оливковое масло и соевый соус. Перемешать. Тартар готов! При желании можно посыпать блюдо кунжутом.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы.

