Тыквенный пирог по-американски: его дивный аромат заставит домашних прибежать на чай

Американский тыквенный пирог: традиционный ароматный десерт для семейного чаепития

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень всегда приносит с собой щедрые урожаи тыквы, а вместе с ними — вдохновение для создания ароматных и уютных десертов. Американский тыквенный пирог — это классический осенний десерт, который покоряет с первого кусочка. Его нежная текстура и пряный аромат создают неповторимую атмосферу уюта и тепла, идеальную для семейных посиделок с чаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Ингредиенты:

Для теста:

200 г пшеничной муки,

125 г сливочного масла,

2 яичных желтка,

2 ст. л. сахара,

2 ст. л. холодной воды.

Для начинки:

700 г тыквенного пюре,

300 г сметаны (15%),

3 куриных яйца,

6 ст. л. сахара,

Щепотка молотого мускатного ореха,

Щепотка молотой гвоздики,

0,5 ч. л. молотого имбиря,

0,5 ч. л. молотой корицы.

Инструкции по приготовлению:

Нарежьте холодное сливочное масло небольшими кубиками и добавьте в миску с мукой. Всыпьте сахар и перетрите всё руками до состояния крошки. Влейте яичные желтки и холодную воду. Быстро замесите тесто руками, сформируйте из него шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Приготовьте начинку: очистите тыкву, запеките её в духовке при 200°C в течение 20 минут до мягкости. Охладите и измельчите с помощью блендера до гладкости. Добавьте к тыквенному пюре сметану, сахар, слегка взбитые яйца и все специи. Перемешайте до однородного состояния. По желанию можно заменить сметану на сливки 33% или сгущенное молоко вместо сливок и сахара. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт. Работайте быстро, чтобы масло не растаяло. Возьмите керамическую форму для выпечки диаметром 23 см, смажьте её сливочным маслом, выложите тесто и сформируйте бортики. Наколите дно вилкой для предотвращения вздутия. Вылейте начинку в подготовленную форму с тестом и разровняйте. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут. Затем отключите духовку и оставьте пирог остывать внутри ещё на 20 минут для достижения идеальной текстуры.

Полностью остудите пирог, украсьте по желанию сливочным кремом и подавайте к столу. Наслаждайтесь уютным осенним чаепитием!

Уточнения

Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы. Его пекут, как правило, после окончания сбора урожая, в конце осени — начале зимы. Тыквенным пирогом часто угощают на Хэллоуин, День благодарения и Рождество.

