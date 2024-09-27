Тыквенный пирог по-американски: его дивный аромат заставит домашних прибежать на чай

Осень всегда приносит с собой щедрые урожаи тыквы, а вместе с ними — вдохновение для создания ароматных и уютных десертов. Американский тыквенный пирог — это классический осенний десерт, который покоряет с первого кусочка. Его нежная текстура и пряный аромат создают неповторимую атмосферу уюта и тепла, идеальную для семейных посиделок с чаем.
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Ингредиенты:
Для теста:
200 г пшеничной муки,
125 г сливочного масла,
2 яичных желтка,
2 ст. л. сахара,
2 ст. л. холодной воды.
Для начинки:
700 г тыквенного пюре,
300 г сметаны (15%),
3 куриных яйца,
6 ст. л. сахара,
Щепотка молотого мускатного ореха,
Щепотка молотой гвоздики,
0,5 ч. л. молотого имбиря,
0,5 ч. л. молотой корицы.
Инструкции по приготовлению:
Нарежьте холодное сливочное масло небольшими кубиками и добавьте в миску с мукой. Всыпьте сахар и перетрите всё руками до состояния крошки.
Влейте яичные желтки и холодную воду. Быстро замесите тесто руками, сформируйте из него шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Приготовьте начинку: очистите тыкву, запеките её в духовке при 200°C в течение 20 минут до мягкости. Охладите и измельчите с помощью блендера до гладкости.
Добавьте к тыквенному пюре сметану, сахар, слегка взбитые яйца и все специи. Перемешайте до однородного состояния. По желанию можно заменить сметану на сливки 33% или сгущенное молоко вместо сливок и сахара.
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт. Работайте быстро, чтобы масло не растаяло.
Возьмите керамическую форму для выпечки диаметром 23 см, смажьте её сливочным маслом, выложите тесто и сформируйте бортики. Наколите дно вилкой для предотвращения вздутия.
Вылейте начинку в подготовленную форму с тестом и разровняйте.
Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут. Затем отключите духовку и оставьте пирог остывать внутри ещё на 20 минут для достижения идеальной текстуры.
Полностью остудите пирог, украсьте по желанию сливочным кремом и подавайте к столу. Наслаждайтесь уютным осенним чаепитием!
Уточнения
Тыквенный пирог (англ. pumpkin pie) — традиционный десерт американской кухни, открытый пирог с начинкой из тыквы. Его пекут, как правило, после окончания сбора урожая, в конце осени — начале зимы. Тыквенным пирогом часто угощают на Хэллоуин, День благодарения и Рождество.