Как приготовить конфеты из моркови, сахара, лимона и арахиса

Готовим вкусные морковные конфеты — понадобится 4 ингредиента

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт необычных и очень вкусных морковных конфет. Приготовить их довольно просто — понадобится только 4 ингредиента и немного времени. Раскрываем рецепт угощения.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты:

Морковь — 2 шт.

Сахар — 100 г

Лимон — 1 шт.

Арахис — 45 г

Приготовление:

Очистить арахис от шелухи. Измельчить орехи с помощью блендера. Натереть морковь на мелкой тёрке. Выжать немного сока из лимона. В миске смешать морковь, сахар и лимонный сок. Тушить морковную массу на среднем огне до испарения жидкости. Сформировать из смеси шарики. Обвалять их в измельчённом арахисе. Приятного аппетита!