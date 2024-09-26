Как приготовить конфеты из моркови, сахара, лимона и арахиса

Представляем вашему вниманию рецепт необычных и очень вкусных морковных конфет. Приготовить их довольно просто — понадобится только 4 ингредиента и немного времени. Раскрываем рецепт угощения.
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Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.