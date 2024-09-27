Если зимой захочется сентябрьской нежности: делаем мочёные яблочки в банках

Этот рецепт отлично подойдет для тех, кто хочет насладиться нежными мочёными яблоками зимой, не перерабатывая огромный урожай. Для придания аромата можно добавить листья черешни, вишни или смородины. Сначала их нужно промыть и ошпарить кипятком, а затем выложить на дно банки, между яблоками и сверху. Для сладости можно добавить 3 столовые ложки мёда, но помните: мёд не следует растворять в воде, горячее 40°C, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Объём воды примерный, так как яблоки впитывают много жидкости, которую потом нужно будет добавлять.
Ингредиенты:
Для 5 кг яблок вам понадобятся три трехлитровые банки.
Способ приготовления:
Оптимальная температура хранения — не выше +6°C. Теперь вы можете наслаждаться вкусными мочеными яблоками в любое время года!
Мочёные яблоки — яблоки, законсервированные при помощи молочнокислого и спиртового брожения. Блюдо русской кухни.
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