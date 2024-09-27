Если зимой захочется сентябрьской нежности: делаем мочёные яблочки в банках

Мочёные яблоки: делаем их не в бочках, а просто в банках

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт отлично подойдет для тех, кто хочет насладиться нежными мочёными яблоками зимой, не перерабатывая огромный урожай. Для придания аромата можно добавить листья черешни, вишни или смородины. Сначала их нужно промыть и ошпарить кипятком, а затем выложить на дно банки, между яблоками и сверху. Для сладости можно добавить 3 столовые ложки мёда, но помните: мёд не следует растворять в воде, горячее 40°C, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Объём воды примерный, так как яблоки впитывают много жидкости, которую потом нужно будет добавлять.

Фото: Freepik by karlyukav, PDM

Ингредиенты:

Яблоки — 5 кг,

Крупная соль — 3 ч. л.,

Сахар — 80 г,

Вода — 6 л.

Для 5 кг яблок вам понадобятся три трехлитровые банки.

Способ приготовления:

Приготовьте заливку: добавьте соль и сахар в воду, доведите до кипения и кипятите 3-5 минут. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте сиропу остыть. Хорошо промойте яблоки. Вымойте трехлитровые банки с содой и ошпарьте кипятком. Выложите яблоки в банки, крупные плоды поместите снизу, а мелкие — сверху. Влейте остывший сироп в банки доверху. Оставшийся сироп сохраните — он может понадобиться для доливания в процессе брожения. Закройте банки капроновыми крышками или марлей и пусть содержимое бродит при комнатной температуре 5-7 дней (только убедитесь, что температура не превышает 22°C). Если яблоки начинают выступать из жидкости, дополните её сиропом. Через неделю откройте банки и удалите образовавшуюся пену. Переместите банки с яблоками в прохладное место на 40-45 дней.

Оптимальная температура хранения — не выше +6°C. Теперь вы можете наслаждаться вкусными мочеными яблоками в любое время года!

Уточнения

Мочёные яблоки — яблоки, законсервированные при помощи молочнокислого и спиртового брожения. Блюдо русской кухни.

