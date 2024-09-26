Лёгкое соте из куриной грудки и овощей: минимум калорий и времени на приготовление

Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкое и вкусное блюдо, которое обязательно нужно делать, пока продолжается сезон овощей. Оно идеально сочетается с гарниром из риса, булгура, киноа или другой вашей любимой крупы.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.,

Морковь — 1 шт.,

Брокколи — 1 горсть,

Красный болгарский перец — 1 шт.,

Репчатый лук — 1 шт.,

Соль — по вкусу,

Перец — по вкусу.

Способ приготовления:

В этом рецепте все ингредиенты готовятся одновременно, в одной посуде. На небольшом количестве растительного масла обжарьте тонкие ломтики моркови, лука и болгарского перца. Немного посолите и поперчите. К овощам добавьте кусочки куриного филе и продолжайте обжаривать, периодически помешивая сковороду. За 3 минуты до готовности добавьте брокколи. Если используете замороженную, сначала обдайте её кипятком и подержите в нём пару минут. Жарьте всё вместе ещё несколько минут. Чем мельче нарезаны овощи и курица, тем быстрее блюдо будет готово.

Подавайте соте с куриной грудкой горячим, с выбранным гарниром.

Уточнения

Соте:



Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.

Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.