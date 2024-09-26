Лёгкое соте из куриной грудки и овощей: минимум калорий и времени на приготовление
Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
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Лёгкое и вкусное блюдо, которое обязательно нужно делать, пока продолжается сезон овощей. Оно идеально сочетается с гарниром из риса, булгура, киноа или другой вашей любимой крупы.
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 1 шт.,
- Морковь — 1 шт.,
- Брокколи — 1 горсть,
- Красный болгарский перец — 1 шт.,
- Репчатый лук — 1 шт.,
- Соль — по вкусу,
- Перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- В этом рецепте все ингредиенты готовятся одновременно, в одной посуде.
- На небольшом количестве растительного масла обжарьте тонкие ломтики моркови, лука и болгарского перца. Немного посолите и поперчите.
- К овощам добавьте кусочки куриного филе и продолжайте обжаривать, периодически помешивая сковороду.
- За 3 минуты до готовности добавьте брокколи. Если используете замороженную, сначала обдайте её кипятком и подержите в нём пару минут.
- Жарьте всё вместе ещё несколько минут. Чем мельче нарезаны овощи и курица, тем быстрее блюдо будет готово.
Подавайте соте с куриной грудкой горячим, с выбранным гарниром.
Уточнения
Соте:
- Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
- Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру