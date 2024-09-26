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Лёгкое соте из куриной грудки и овощей: минимум калорий и времени на приготовление

Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
1:14
Еда

Лёгкое и вкусное блюдо, которое обязательно нужно делать, пока продолжается сезон овощей. Оно идеально сочетается с гарниром из риса, булгура, киноа или другой вашей любимой крупы.

Быстрое соте из курицы и овощей: готовится несложно, а получается невероятно вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 1 шт.,
  • Морковь — 1 шт.,
  • Брокколи — 1 горсть,
  • Красный болгарский перец — 1 шт.,
  • Репчатый лук — 1 шт.,
  • Соль — по вкусу,
  • Перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В этом рецепте все ингредиенты готовятся одновременно, в одной посуде.
  2. На небольшом количестве растительного масла обжарьте тонкие ломтики моркови, лука и болгарского перца. Немного посолите и поперчите.
  3. К овощам добавьте кусочки куриного филе и продолжайте обжаривать, периодически помешивая сковороду.
  4. За 3 минуты до готовности добавьте брокколи. Если используете замороженную, сначала обдайте её кипятком и подержите в нём пару минут.
  5. Жарьте всё вместе ещё несколько минут. Чем мельче нарезаны овощи и курица, тем быстрее блюдо будет готово.

Подавайте соте с куриной грудкой горячим, с выбранным гарниром.

Уточнения

Соте:

  • Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
  • Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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