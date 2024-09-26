Вкусная и красивая закуска: тарталетки с курицей и сыром

Тарталетки с начинкой из курицы и сыра

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить на праздничный стол новую вкусную закуску, то предлагаем попробовать этот рецепт с тарталетками.

Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0

Ингредиенты

Куриное филе — 1 шт. Тарталетки — 8 шт. Морковь — 1 шт. Сыр — 80 г. Майонез по вкусу. Болгарский перец — 1 шт. Соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Для начала отварите куриное филе до готовности. Затем порежьте мясо на небольшие кусочки. Болгарский перец можно порезать на полоски. Сыр и морковь натрите на терке. Смешайте эти ингредиенты и добавьте майонез. Все хорошо перемешайте, добавьте специи по вкусу. Начините тарталетки. По желанию их можно украсить при помощи петрушки.

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.



Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

