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Вкусная и красивая закуска: тарталетки с курицей и сыром

Тарталетки с начинкой из курицы и сыра
0:53
Еда

Если вы хотите приготовить на праздничный стол новую вкусную закуску, то предлагаем попробовать этот рецепт с тарталетками.

Тарталетки с начинкой из курицы и сыра
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler, CC BY 2.0

Ингредиенты

  1. Куриное филе — 1 шт.
  2. Тарталетки — 8 шт.
  3. Морковь — 1 шт.
  4. Сыр — 80 г.
  5. Майонез по вкусу.
  6. Болгарский перец — 1 шт.
  7. Соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Для начала отварите куриное филе до готовности. Затем порежьте мясо на небольшие кусочки. Болгарский перец можно порезать на полоски. Сыр и морковь натрите на терке. Смешайте эти ингредиенты и добавьте майонез. Все хорошо перемешайте, добавьте специи по вкусу. Начините тарталетки. По желанию их можно украсить при помощи петрушки.

 

 

Уточнения

Тартале́тка (фр. tartelette — «маленький тарт») — выпечка в форме небольшой (до 10 см) корзинки, обычно из песочного теста для последующей начинки.

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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