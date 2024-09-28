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Соевый соус: кулинарный тренд или опасный выбор?

Соевый соус: польза и возможный вред
1:33
Еда

Соевый соус в последнее время стал настоящим кулинарным хитом. Его используют не только для суши, но и для приготовления разнообразных мясных и рыбных блюд, а также подают с макаронами, рисом и даже гречкой. Однако возникает вопрос: действительно ли он полезен для нашего здоровья?

Соевый соус: польза и возможный вред
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Натуральный соевый соус (в отличие от дешёвых подделок, содержащих множество добавок) обладает уникальными свойствами. Он богат антиоксидантами и необходимыми аминокислотами, а также содержит редкий витамин Т, который способствует улучшению обмена веществ и помогает образованию тромбоцитов.

В составе соевого соуса можно найти витамины группы В, а также витамины А, С и Д. Более того, в отличие от многих других соусов, соевый соус не содержит холестерина.

Этот продукт может помочь очистить печень и положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и метаболизм. Он также способен замедлять возрастные изменения в организме, что делает его полезным дополнением к рациону.

Однако не стоит забывать о возможных противопоказаниях. Людям с заболеваниями почек, артритом, высоким давлением, артрозом, а также страдающим непереносимостью глютена следует ограничить употребление соевого соуса. Он не рекомендуется также тем, кто перенёс инфаркт, страдает от гастрита, подагры или панкреатита.

Уточнения

Со́евый со́ус (кит. трад. 醬油, упр. 酱油, пиньинь jiàngyóu, палл. цзянъю; яп. 醤油 сё: ю; кор. 간장 канджа́нъ; вьет. nước tương ныок тыонг) — один из основных компонентов азиатской кухни, продукт ферментации (брожения) соевых бобов (иногда с добавлением зерновых) под воздействием грибов рода аспергилл.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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