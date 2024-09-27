Удивительные свойства соды для приготовления блинов

Зачем добавлять соду в тесто для блинов

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие домохозяйки часто прибегают к народным секретам при приготовлении таких известных блюд, как блины. Знаете ли вы, что пекарский порошок можно легко заменить на соду? Но насколько безопасно это решение и как оно влияет на вкус?

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Эксперты утверждают, что добавление соды в тесто для блинов — это не только допустимо, но и крайне полезно. Блины представляют собой отличный и простой завтрак или перекус для всей семьи с бесконечным количеством вариаций начинок. Однако суть любого блюда кроется в тесте. Поэтому многие домохозяйки задаются вопросом: почему же стоит добавлять соду в блины? Ответ вас приятно удивит.

Сода — это ключевой ингредиент, который придаёт выпечке необходимую пышность и привлекательный внешний вид. При взаимодействии с кислотой, содержащейся в кефире, лимонном соке или уксусе, она разрыхляет тесто, что и делает блины воздушными.

Если вы ещё не использовали кислоты, важно погасить соду уксусом или лимонным соком, прежде чем добавлять её в тесто. Многие хозяйки смешивают соду с водой, но это не самый лучший подход. Гораздо эффективнее добавить соду в муку, одновременно вводя эту сухую смесь в жидкую основу, где уже присутствует кислота. Таким образом, нужная реакция происходит прямо в тесте, и ваши блины получатся максимально пышными.

Кроме того, наличие соды в тесте влияет и на цвет блинчиков. Именно благодаря ей вы можете получить тот аппетитный золотистый оттенок, который так часто демонстрируют в рекламных роликах.

А если вы не хотите рисковать или у вас закончилась сода, не переживайте: её можно легко заменить. Например, для этой цели отлично подойдёт тщательно взбитый яичный белок.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий - неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .



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