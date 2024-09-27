Как приготовить натуральный йогурт дома: просто и без химии

Йогурт в домашних условиях: без добавок и сложностей

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Натуральный йогурт — это отличный элемент правильного питания, но найти действительно качественный продукт в магазине бывает непросто.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, PDM

Многие хозяйки не решаются делать йогурт дома, думая, что для этого необходим специальный прибор, но на самом деле можно обойтись без сложных устройств. Домашний йогурт легко приготовить самыми простыми способами, используя только натуральные ингредиенты.

Главное, от чего зависит качество йогурта, — это молоко. Наилучший вариант — это настоящее деревенское молоко, которое не подвергалось промышленной обработке. Однако такое молоко необходимо прокипятить, чтобы оно стало безопасным для употребления. После этого дайте ему остыть до температуры около 38 градусов. Если у вас нет термометра, проверьте температуру на вкус — молоко должно быть едва тёплым.

Когда молоко остынет, добавьте пакетик сухой закваски (примерно 10 граммов на 1 литр молока). Тщательно перемешайте и переложите смесь в стеклянную банку. Для поддержания нужной температуры накройте банку махровым полотенцем или тёплым пледом и оставьте на ночь.

Утром ваш йогурт будет готов, остаётся лишь переложить его в небольшие ёмкости и поставить в холодильник примерно на час. Такой натуральный йогурт без добавления химических веществ не только полезен, но и намного вкуснее магазинных аналогов.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).



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