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Лёгкий и полезный чечевичный суп: блюдо на каждый день

Простой рецепт чечевичного супа для всей семьи
2:05
Еда

Чечевичный суп — это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо, но и настоящая кладезь полезных веществ.

Простой рецепт чечевичного супа для всей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by Whoisjohngalt, CC BY-SA 4.0

Хотя в нашей стране его готовят реже, это традиционное блюдо ближневосточной кухни набирает популярность благодаря своим питательным свойствам. Чечевица содержит множество ценных витаминов и минералов, таких как медь, цинк, фосфор, марганец и железо.

Это делает суп особенно полезным для укрепления иммунитета, восстановления сил и повышения уровня энергии.

Чечевичный суп обычно готовят без мяса, что делает его лёгким и полезным вариантом для тех, кто следит за здоровьем. Можно использовать разные виды чечевицы — коричневую, красную или зелёную, каждая из которых придаёт блюду особенный вкус. Все ингредиенты для супа легко найти, а его приготовление не требует много времени.

Ингредиенты:

  • 3-4 ст. ложки растительного масла;
  • 1 луковица (крупно нарезанная);
  • 1 морковь (крупно нарезанная);
  • 1 картофелина (крупно нарезанная);
  • 1,5 стакана чечевицы;
  • 2 зубочка чеснока;
  • 6 стаканов воды;
  • соль, перец.

Если вы предпочитаете густой суп, можно добавить столовую ложку муки, обжарив её с луком до золотистого цвета. Чечевица тщательно промывается и добавляется к обжаренным овощам, после чего заливается горячей водой. Варите суп 20 минут под крышкой, периодически помешивая, до готовности картофеля и моркови. В самом конце добавьте чеснок, измельчите суп с помощью блендера и проварите ещё пару минут для получения однородной консистенции.

Подавайте суп с ломтиками хрустящего хлеба, приправленными специями, и, если хотите усилить вкус, добавьте растопленное сливочное масло. Этот суп станет отличным дополнением к вашему здоровому рациону, поддерживая вас энергией и полезными веществами.

Уточнения

Чечевичный суп - суп с чечевицей в качестве основного ингредиента; он может быть вегетарианским или включать мясо, а также коричневую, красную, жёлтую, зелёную или чёрную чечевицу с шелухой или без неё.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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