Суп из тыквы: сытный, полезный и готовый за 40 минут

Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью и зимой мы часто меняем наш рацион, поддаваясь соблазну жирной и сытной пищи. Это может помочь нам согреться, но приводит к набору лишнего веса, что становится заметным весной, когда привычные вещи внезапно становятся тесными.

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Однако существует полезное решение — тыква. Этот доступный овощ содержит минимум калорий, при этом обеспечивая максимум пользы для организма. Из тыквы можно приготовить нежный суп, который порадует даже самых искушённых гурманов.

Для приготовления тыквенного супа понадобятся:

500 г тыквы (вес после очистки);

1 большая морковка;

1 крупная луковица;

250 мл сливок 20%;

2-3 картофелины среднего размера;

1 литр куриного бульона;

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Морковку натрите на тёрке, а лук, картофель и тыкву нарежьте мелкими кусочками.

Чтобы усилить вкус, овощи лучше запечь. Разложите морковку, лук и тыкву на форме, слегка полейте их оливковым маслом и запекайте при температуре 220°C около 40 минут.

Картофель сварите в курином бульоне до мягкости, затем измельчите его блендером.

Измельчите запечённые овощи и смешайте с картофельным пюре. Залейте сливками, добавьте соль и специи.

Доведите суп до кипения, подержите на огне ещё пару минут и выключайте.

Этот суп будет не только вкусным, но и полезным блюдом для осенне-зимнего периода, сохраняя фигуру и здоровье.

Уточнения

Тыквенный суп - суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.



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