Суп из тыквы: сытный, полезный и готовый за 40 минут

Осенью и зимой мы часто меняем наш рацион, поддаваясь соблазну жирной и сытной пищи. Это может помочь нам согреться, но приводит к набору лишнего веса, что становится заметным весной, когда привычные вещи внезапно становятся тесными.
Однако существует полезное решение — тыква. Этот доступный овощ содержит минимум калорий, при этом обеспечивая максимум пользы для организма. Из тыквы можно приготовить нежный суп, который порадует даже самых искушённых гурманов.
Для приготовления тыквенного супа понадобятся:
Приготовление:
Морковку натрите на тёрке, а лук, картофель и тыкву нарежьте мелкими кусочками.
Чтобы усилить вкус, овощи лучше запечь. Разложите морковку, лук и тыкву на форме, слегка полейте их оливковым маслом и запекайте при температуре 220°C около 40 минут.
Картофель сварите в курином бульоне до мягкости, затем измельчите его блендером.
Измельчите запечённые овощи и смешайте с картофельным пюре. Залейте сливками, добавьте соль и специи.
Доведите суп до кипения, подержите на огне ещё пару минут и выключайте.
Этот суп будет не только вкусным, но и полезным блюдом для осенне-зимнего периода, сохраняя фигуру и здоровье.
Тыквенный суп - суп, приготовленный из тыквы в качестве основного ингредиента.
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