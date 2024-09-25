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Как быстро приготовить курицу в сливках

Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт
2:29
Еда

Курица — это универсальный ингредиент, который можно готовить различными способами, и один из самых простых и вкусных способов — это приготовить куриные грудки в сливочном соусе. Это блюдо идеально подходит для быстрого ужина или обеда и обычно нравится всем членам семьи. 

Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты

  • 500 г куриных грудок
  • 200 мл сливок (жирностью 20-30%)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла или сливочного масла
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
  • Специи (паприка, орегано или тимьян) по желанию
  • Зелень для подачи (петрушка или укроп)

Приготовление

Подготовка курицы:  

Куриную грудку промойте под холодной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте грудки на небольшие кусочки или оставьте целыми — по вашему желанию.

Обжаривание курицы:  

Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте куриные кусочки и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 5-7 минут. Если вы используете куриные грудки целиком, готовьте по 7-10 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите курицу по вкусу.

Приготовление соуса:  

Когда курица будет готова, добавьте мелко нарезанный чеснок в сковороду и обжаривайте его около минуты, пока не появится аромат. Затем введите сливки, перемешайте и доведите до легкого кипения. Уменьшите огонь и дайте соусу немного загустеть, около 3-5 минут. Если хотите, добавьте специи для более насыщенного вкуса.

Объединение ингредиентов:  

Верните курицу обратно в сковороду с соусом и тщательно перемешайте, чтобы кусочки курицы покрылись сливочным соусом. Готовьте еще 2-3 минуты, чтобы курица пропиталась ароматами соуса.

Подача:  

Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и подавайте с гарниром. К этому блюду отлично подойдут отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

Этот простой рецепт из курицы — отличный способ быстро и легко приготовить вкусное блюдо, которое порадует вас и вашу семью. Сливочный соус добавляет нежность и аромат, а сама курица остается сочной и насыщенной. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусом домашней кухни!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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