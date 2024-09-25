Как быстро приготовить курицу в сливках

Нежные куриные грудки в сливочном соусе: простой и вкусный рецепт

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — это универсальный ингредиент, который можно готовить различными способами, и один из самых простых и вкусных способов — это приготовить куриные грудки в сливочном соусе. Это блюдо идеально подходит для быстрого ужина или обеда и обычно нравится всем членам семьи.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты

500 г куриных грудок

200 мл сливок (жирностью 20-30%)

2-3 зубчика чеснока

1 столовая ложка оливкового масла или сливочного масла

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Специи (паприка, орегано или тимьян) по желанию

Зелень для подачи (петрушка или укроп)

Приготовление

Подготовка курицы:

Куриную грудку промойте под холодной водой и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте грудки на небольшие кусочки или оставьте целыми — по вашему желанию.

Обжаривание курицы:

Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне. Добавьте куриные кусочки и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 5-7 минут. Если вы используете куриные грудки целиком, готовьте по 7-10 минут с каждой стороны. Посолите и поперчите курицу по вкусу.

Приготовление соуса:

Когда курица будет готова, добавьте мелко нарезанный чеснок в сковороду и обжаривайте его около минуты, пока не появится аромат. Затем введите сливки, перемешайте и доведите до легкого кипения. Уменьшите огонь и дайте соусу немного загустеть, около 3-5 минут. Если хотите, добавьте специи для более насыщенного вкуса.

Объединение ингредиентов:

Верните курицу обратно в сковороду с соусом и тщательно перемешайте, чтобы кусочки курицы покрылись сливочным соусом. Готовьте еще 2-3 минуты, чтобы курица пропиталась ароматами соуса.

Подача:

Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью и подавайте с гарниром. К этому блюду отлично подойдут отварной рис, картофельное пюре или свежие овощи.

Этот простой рецепт из курицы — отличный способ быстро и легко приготовить вкусное блюдо, которое порадует вас и вашу семью. Сливочный соус добавляет нежность и аромат, а сама курица остается сочной и насыщенной. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусом домашней кухни!