Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Рецепт заварного теста для чебуреков

Тесто по этому рецепту готовится методом заваривания и получается мягким и эластичным, а чебуреки из него - хрустящими, с аппетитными пузырьками, совсем как в настоящей чебуречной. убедитесь сами, что это совсем не сложно. Вооружаемся продуктами по списку и начинаем!

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Ингредиенты:

Мука — 500 г.

Вода — 250 мл.

Масло растительное — 4 ст. л.

Яйцо куриное — 1 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Налейте в кастрюлю воду, добавьте растительное масло и соль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Просейте муку в миску. Лучше дважды — это сделает тесто более клейким. В миску с мукой влейте кипяток с растительным маслом. Перемешайте и дайте массе остыть. В тёплую смесь разбейте яйцо и начните вымешивать тесто руками. Для удобства можно переложить его на посыпанный мукой стол. Накройте тесто миской и оставьте отдыхать на полчаса.

Лайфхак: лепите чебуреки не заранее, а прямо перед жаркой, чтобы тесто не обветривалось и не сохло.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.



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Заварно́е те́сто — тесто, мука для которого частично или полностью заваривается кипятком.

