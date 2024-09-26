Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Тесто по этому рецепту готовится методом заваривания и получается мягким и эластичным, а чебуреки из него - хрустящими, с аппетитными пузырьками, совсем как в настоящей чебуречной. убедитесь сами, что это совсем не сложно. Вооружаемся продуктами по списку и начинаем!
Ингредиенты:
Приготовление:
Лайфхак: лепите чебуреки не заранее, а прямо перед жаркой, чтобы тесто не обветривалось и не сохло.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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Заварно́е те́сто — тесто, мука для которого частично или полностью заваривается кипятком.
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