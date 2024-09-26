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Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Рецепт заварного теста для чебуреков
Еда

Тесто по этому рецепту готовится методом заваривания и получается мягким и эластичным, а чебуреки из него - хрустящими, с аппетитными пузырьками, совсем как в настоящей чебуречной. убедитесь сами, что это совсем не сложно. Вооружаемся продуктами по списку и начинаем!

Рецепт заварного теста для чебуреков
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г.
  • Вода — 250 мл.
  • Масло растительное — 4 ст. л.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление:

  1. Налейте в кастрюлю воду, добавьте растительное масло и соль. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  2. Просейте муку в миску. Лучше дважды — это сделает тесто более клейким.
  3. В миску с мукой влейте кипяток с растительным маслом. Перемешайте и дайте массе остыть.
  4. В тёплую смесь разбейте яйцо и начните вымешивать тесто руками. Для удобства можно переложить его на посыпанный мукой стол.
  5. Накройте тесто миской и оставьте отдыхать на полчаса.

Лайфхак: лепите чебуреки не заранее, а прямо перед жаркой, чтобы тесто не обветривалось и не сохло.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

Заварно́е те́сто — тесто, мука для которого частично или полностью заваривается кипятком.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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