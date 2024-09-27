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Попробуйте этот простой рецепт — помидоры с мёдом на зиму

Как закрыть помидоры в собственном соку
1:20
Еда

Заготовка помидоров на зиму — это прекрасная возможность наслаждаться вкусом любимых овощей даже в холодные месяцы. Но если добавить в рецептуру натуральный мёд, заготовка приобретёт особенный вкус. Говорят, сколько таких помидоров ни закатай, зимой их всегда будет мало.

Как закрыть помидоры в собственном соку
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Что потребуется:

  • помидоры — 4 кг,
  • мёд — 1 ст. л.,
  • соль — 50 г,
  • сахар — 200 г,
  • уксус — 2 ст. л.,
  • гвоздика — 5 шт.,
  • корица — 0,25 г,
  • душистый перец — 5 шт.,
  • чеснок — по вкусу,
  • томатный сок — 3 л.

Как готовить:

  1. Томатный сок можно приготовить самостоятельно или взять готовый магазинный. Добавьте в сок специи и варите на среднем огне в течение 30 минут.
  2. Промойте помидоры и очистите чеснок. Разложите их по заранее простерилизованным банкам.
  3. Когда варка томатного сока завершится, добавьте в него уксус, а затем залейте горячим маринадом помидоры в банках.
  4. Поместите банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте их на протяжении 30 минут. После стерилизации закатайте банки и оставьте их остывать. Как только заготовки остынут, уберите их на хранение.

Уточнения

Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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