Попробуйте этот простой рецепт — помидоры с мёдом на зиму

Заготовка помидоров на зиму — это прекрасная возможность наслаждаться вкусом любимых овощей даже в холодные месяцы. Но если добавить в рецептуру натуральный мёд, заготовка приобретёт особенный вкус. Говорят, сколько таких помидоров ни закатай, зимой их всегда будет мало.
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Что потребуется:
помидоры — 4 кг,
мёд — 1 ст. л.,
соль — 50 г,
сахар — 200 г,
уксус — 2 ст. л.,
гвоздика — 5 шт.,
корица — 0,25 г,
душистый перец — 5 шт.,
чеснок — по вкусу,
томатный сок — 3 л.
Как готовить:
Томатный сок можно приготовить самостоятельно или взять готовый магазинный. Добавьте в сок специи и варите на среднем огне в течение 30 минут.
Промойте помидоры и очистите чеснок. Разложите их по заранее простерилизованным банкам.
Когда варка томатного сока завершится, добавьте в него уксус, а затем залейте горячим маринадом помидоры в банках.
Поместите банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте их на протяжении 30 минут. После стерилизации закатайте банки и оставьте их остывать. Как только заготовки остынут, уберите их на хранение.