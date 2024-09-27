Попробуйте этот простой рецепт — помидоры с мёдом на зиму

Как закрыть помидоры в собственном соку

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Заготовка помидоров на зиму — это прекрасная возможность наслаждаться вкусом любимых овощей даже в холодные месяцы. Но если добавить в рецептуру натуральный мёд, заготовка приобретёт особенный вкус. Говорят, сколько таких помидоров ни закатай, зимой их всегда будет мало.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Что потребуется:

помидоры — 4 кг,

мёд — 1 ст. л.,

соль — 50 г,

сахар — 200 г,

уксус — 2 ст. л.,

гвоздика — 5 шт.,

корица — 0,25 г,

душистый перец — 5 шт.,

чеснок — по вкусу,

томатный сок — 3 л.

Как готовить:

Томатный сок можно приготовить самостоятельно или взять готовый магазинный. Добавьте в сок специи и варите на среднем огне в течение 30 минут. Промойте помидоры и очистите чеснок. Разложите их по заранее простерилизованным банкам. Когда варка томатного сока завершится, добавьте в него уксус, а затем залейте горячим маринадом помидоры в банках. Поместите банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте их на протяжении 30 минут. После стерилизации закатайте банки и оставьте их остывать. Как только заготовки остынут, уберите их на хранение.

Уточнения

Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.



