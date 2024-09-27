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Вкусные сырники без лишних ухищрений — попробуйте новый рецепт

Традиционный рецепт сырников с обновлённым вкусом — попробуйте сами
1:09
Еда

Классический рецепт сырников проверен временем и многими хозяйками. Несмотря на многочисленные попытки его улучшить, многие возвращаются именно к традиционному варианту. Однако существует один ингредиент, который способен придать сырникам новый вкус, при этом без необходимости использовать манку или другие сложные добавки.

Традиционный рецепт сырников с обновлённым вкусом — попробуйте сами
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Что понадобится:

  • творог — 400 г,
  • сметана — 1 ст. л.,
  • яйца — 2 шт.,
  • сахар — по вкусу,
  • мука — 2 ст. л.,
  • щепотка соли,
  • растительное масло.

Как готовить:

  1. Для начала перетрите зернистый творог через металлическое сито или пропустите его через мясорубку.
  2. Добавьте сметану, яйца, сахар и тщательно перемешайте.
  3. В зависимости от консистенции смеси добавьте необходимое количество муки (обычно это от одной до трёх столовых ложек). Важно, чтобы масса была плотной, но не слишком крутой.
  4. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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