Вкусные сырники без лишних ухищрений — попробуйте новый рецепт

Классический рецепт сырников проверен временем и многими хозяйками. Несмотря на многочисленные попытки его улучшить, многие возвращаются именно к традиционному варианту. Однако существует один ингредиент, который способен придать сырникам новый вкус, при этом без необходимости использовать манку или другие сложные добавки.
Что понадобится:
Как готовить:
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.