Вкусные сырники без лишних ухищрений — попробуйте новый рецепт

Традиционный рецепт сырников с обновлённым вкусом — попробуйте сами

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический рецепт сырников проверен временем и многими хозяйками. Несмотря на многочисленные попытки его улучшить, многие возвращаются именно к традиционному варианту. Однако существует один ингредиент, который способен придать сырникам новый вкус, при этом без необходимости использовать манку или другие сложные добавки.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Что понадобится:

творог — 400 г,

сметана — 1 ст. л.,

яйца — 2 шт.,

сахар — по вкусу,

мука — 2 ст. л.,

щепотка соли,

растительное масло.

Как готовить:

Для начала перетрите зернистый творог через металлическое сито или пропустите его через мясорубку. Добавьте сметану, яйца, сахар и тщательно перемешайте. В зависимости от консистенции смеси добавьте необходимое количество муки (обычно это от одной до трёх столовых ложек). Важно, чтобы масса была плотной, но не слишком крутой. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

