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Как сделать фарш сочнее? Узнайте два простых секрета

Как готовить беляши, чебуреки и котлеты, чтобы они получались сочными
1:02
Еда

Каждый, кто готовит блюда из фарша, знает: чем больше сока в мясе, тем насыщеннее и вкуснее будет результат. Это особенно важно для таких блюд, как беляши, чебуреки, котлеты, голубцы, фаршированные перцы и пельмени. Однако мало кто знает несколько хитростей, которые помогут сделать фарш сочнее.

Как готовить беляши, чебуреки и котлеты, чтобы они получались сочными
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
  • Соль: оказывается, добавлять соль непосредственно в прокрученное мясо — это ошибка. Вместо этого лучше посыпать солью лук, перекрутить его отдельно, а затем смешать с мясом. Этот простой приём придаст фаршу невероятную сочность.
  • Сахар: ещё один секрет — добавление сахара. Он делает мясо или куриный фарш не только нежнее, но и сочнее. На один килограмм фарша достаточно добавить одну столовую ложку сахара. Поскольку сахар является естественным усилителем вкуса, его добавление поможет сделать блюдо более сбалансированным и ярким на вкус.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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