Как сделать фарш сочнее? Узнайте два простых секрета

Как готовить беляши, чебуреки и котлеты, чтобы они получались сочными

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый, кто готовит блюда из фарша, знает: чем больше сока в мясе, тем насыщеннее и вкуснее будет результат. Это особенно важно для таких блюд, как беляши, чебуреки, котлеты, голубцы, фаршированные перцы и пельмени. Однако мало кто знает несколько хитростей, которые помогут сделать фарш сочнее.

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Соль : оказывается, добавлять соль непосредственно в прокрученное мясо — это ошибка. Вместо этого лучше посыпать солью лук, перекрутить его отдельно, а затем смешать с мясом. Этот простой приём придаст фаршу невероятную сочность.

: оказывается, добавлять соль непосредственно в прокрученное мясо — это ошибка. Вместо этого лучше посыпать солью лук, перекрутить его отдельно, а затем смешать с мясом. Этот простой приём придаст фаршу невероятную сочность. Сахар: ещё один секрет — добавление сахара. Он делает мясо или куриный фарш не только нежнее, но и сочнее. На один килограмм фарша достаточно добавить одну столовую ложку сахара. Поскольку сахар является естественным усилителем вкуса, его добавление поможет сделать блюдо более сбалансированным и ярким на вкус.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

