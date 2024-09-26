Как сделать фарш сочнее? Узнайте два простых секрета

Каждый, кто готовит блюда из фарша, знает: чем больше сока в мясе, тем насыщеннее и вкуснее будет результат. Это особенно важно для таких блюд, как беляши, чебуреки, котлеты, голубцы, фаршированные перцы и пельмени. Однако мало кто знает несколько хитростей, которые помогут сделать фарш сочнее.
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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