Секрет вкусных картофельных сырников — простой рецепт, который удивит вас

Как приготовить картофельные сырники

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже у самого страстного любителя драников рано или поздно появится желание попробовать что-то новое. Постоянное употребление одного и того же блюда может быстро наскучить, и тогда встает вопрос — что можно приготовить из картофеля вместо драников?

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Одним из отличных вариантов являются картофельные сырники. Это блюдо мягче и нежнее, чем драники, а добавление сыра придаёт ему яркий вкус и аромат. Картофельные сырники не только вкусные, но и красиво выглядят, поэтому их можно подавать даже на праздничный стол.

Рецепт картофельных сырников

Для начала вам понадобится 500 граммов картофеля. Очистите его от кожуры и сварите до готовности. Затем слейте воду, разомните картофель в пюре и добавьте к нему две столовые ложки молока и столько же растительного масла. Перемешайте, чтобы получить плотную массу.

Когда пюре немного остынет, добавьте одно сырое яйцо и 50 граммов тёртого сыра. Тщательно перемешайте массу и добавьте 100 граммов муки и половину чайной ложки разрыхлителя. После еще одного перемешивания у вас получится тесто, из которого легко лепятся сырники. Чтобы тесто не прилипало к рукам, присыпьте их мукой.

При желании можно сделать сырники с начинкой. Для этого добавьте в центр каждого кусочек сыра и немного зелени.

Обжаривайте сырники на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Приготовление одной порции занимает около 7 минут. В итоге вы получите вкусное блюдо, которое идеально сочетается со сметаной и порадует даже самого искушённого гурмана.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

