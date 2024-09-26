Секрет вкусных картофельных сырников — простой рецепт, который удивит вас

Даже у самого страстного любителя драников рано или поздно появится желание попробовать что-то новое. Постоянное употребление одного и того же блюда может быстро наскучить, и тогда встает вопрос — что можно приготовить из картофеля вместо драников?
Одним из отличных вариантов являются картофельные сырники. Это блюдо мягче и нежнее, чем драники, а добавление сыра придаёт ему яркий вкус и аромат. Картофельные сырники не только вкусные, но и красиво выглядят, поэтому их можно подавать даже на праздничный стол.
Рецепт картофельных сырников
Для начала вам понадобится 500 граммов картофеля. Очистите его от кожуры и сварите до готовности. Затем слейте воду, разомните картофель в пюре и добавьте к нему две столовые ложки молока и столько же растительного масла. Перемешайте, чтобы получить плотную массу.
Когда пюре немного остынет, добавьте одно сырое яйцо и 50 граммов тёртого сыра. Тщательно перемешайте массу и добавьте 100 граммов муки и половину чайной ложки разрыхлителя. После еще одного перемешивания у вас получится тесто, из которого легко лепятся сырники. Чтобы тесто не прилипало к рукам, присыпьте их мукой.
При желании можно сделать сырники с начинкой. Для этого добавьте в центр каждого кусочек сыра и немного зелени.
Обжаривайте сырники на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Приготовление одной порции занимает около 7 минут. В итоге вы получите вкусное блюдо, которое идеально сочетается со сметаной и порадует даже самого искушённого гурмана.
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