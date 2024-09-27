Готовим пиццу с итальянскими травами: простой рецепт

Рецепты теста для идеальной пиццы: советы и рекомендации

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие любят время от времени радовать своих близких домашней пиццей. С выбором начинки, как правило, проблем не возникает — продукты легко комбинируются друг с другом. Однако создание идеальной основы для пиццы может быть настоящей задачей.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, CC BY 2.0

Профессиональные повара используют специальные печи, благодаря которым пицца получается особенно вкусной. Но как же правильно приготовить основу в домашних условиях?

В первую очередь, определитесь с текстурой, которую вы хотите получить, так как это повлияет на выбор ингредиентов. Любителям "толстенькой" пиццы не стоит экономить на дрожжах, и помните, что такое тесто должно немного постоять перед выпечкой.

Если вы предпочитаете тонкие основы с лёгкой хрустящей корочкой, то обычную пшеничную муку можно смешивать с манной крупой. Такая комбинация придаст основе приятный оттенок вкуса.

Существует и универсальный секрет, который поможет сделать любую основу для пиццы более ароматной: добавьте в тесто смесь итальянских трав. Лучше всего превратить их в порошок с помощью ступки.

Приготовленная с душой пицца станет настоящим украшением вашего стола.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



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