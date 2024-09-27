Сырники без муки и яиц: вкусный выход для диеты

Сырники принято считать традиционным блюдом, для приготовления которого обязательно используются яйца и мука. Однако многие, следящие за своей фигурой, часто отказываются от этого лакомства из-за мучного компонента.
Кроме того, некоторые не любят, когда яйца придают лишний привкус творожным лепешкам. Но сырники — это не только вкусно, но и питательно, и отказываться от них не хочется.
К счастью, есть решение: сырники можно приготовить без яиц и муки, заменив муку манной крупой.
Пошаговый рецепт
Преимуществом этого блюда является его приятный вкус без лишних ингредиентов, а также аппетитный внешний вид.
Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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