Сырники без муки и яиц: вкусный выход для диеты

Как сделать сырники питательными и лёгкими без муки и яиц

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники принято считать традиционным блюдом, для приготовления которого обязательно используются яйца и мука. Однако многие, следящие за своей фигурой, часто отказываются от этого лакомства из-за мучного компонента.

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Кроме того, некоторые не любят, когда яйца придают лишний привкус творожным лепешкам. Но сырники — это не только вкусно, но и питательно, и отказываться от них не хочется.

К счастью, есть решение: сырники можно приготовить без яиц и муки, заменив муку манной крупой.

Пошаговый рецепт

В ёмкости соедините пачку творога и три столовые ложки манной крупы. Добавьте 1-2 ложки сахара и немного соли, затем тщательно перемешайте. В результате должна получиться творожная основа, которая хорошо держит форму. Сформируйте из смеси несколько шариков и придайте им форму небольших шайбочек. Обжаривайте сырники на раскалённой сковороде, до появления приятного золотистого цвета — примерно по 3 минуты с каждой стороны. Готовые сырники положите на тарелку, застеленную салфеткой, чтобы впитать лишний жир.

Преимуществом этого блюда является его приятный вкус без лишних ингредиентов, а также аппетитный внешний вид.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



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