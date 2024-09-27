Промывание круп: когда это обязательно, а когда нет

Почему некоторые крупы нельзя промывать: советы специалистов

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Мыть крупу или нет — вопрос, который вызывает споры среди многих хозяек. Одни уверены, что промывание необходимо, другие считают, что можно обойтись и без этого.

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Чаще всего крупы моют для того, чтобы удалить мусор, пыль, крахмал или остатки химических веществ, которыми обработали продукт для защиты от вредителей. Также некоторые крупы, например, нужно замачивать, чтобы избавиться от горечи.

Как правило, каждая хозяйка сама решает, требуется ли промывать крупу, ведь в некоторых случаях это действительно не обязательно. Однако если на крупе видны загрязнения, вопрос о промывке не вызывает сомнений.

Тем не менее, есть крупы, которые не следует промывать, так как это испортит их текстуру и вкус. По словам экспертов, к таким продуктам относятся кускус, булгур, манная крупа и овсяные хлопья.

Уточнения

Куску́с (бербер ⵙⴻⴽⵙⵓ, араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.

Исторически кускус готовили из проса. В наше время наиболее распространён кускус из манной крупы, получаемой из твёрдой пшеницы. Внешне напоминает круглый рис, диаметр крупинок — 1—2 мм.



