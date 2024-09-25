Как правильно готовить грибы, чтобы они не горчили

Устранение горечи у замороженных грибов

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Горечь может проявляться как у замороженных, так и у свежесобранных грибов. Появление горечи в готовых грибах свидетельствует о том, что они были неправильно обработаны перед жаркой или варкой.

Фото: Freepik by freepik

Важно помнить, что термическая обработка лисичек должна происходить в тот же день, когда они были собраны. Перед заморозкой грибы необходимо очистить от мусора, тщательно промыть и замочить в холодной воде. После этого их следует хорошо высушить и разложить по пакетам для хранения в морозилке.

Правильная разморозка тоже играет важную роль, чтобы избежать горечи. Для этого замочите грибы в воде с одной столовой ложкой соли и несколькими щепотками лимонной кислоты.

Если вы работаете с лисичками, их нужно сначала выложить на дуршлаг, а затем бланшировать в кипящей подсоленной воде в течение 5-7 минут. Лучше замораживать мелкие лисички, так как у них меньше шансов горчить.

Чтобы лисички не горчили после жарки, можно залить их молоком, чтобы они были полностью покрыты, и оставить на 2-3 часа. После варки грибы можно жарить. Если после жарки горечь все еще присутствует, лучше не употреблять такие грибы.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.



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