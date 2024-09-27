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Жареные пельмени: секреты идеального приготовления

Рекомендации по жарке замороженных пельменей
1:29
Еда

Жареные пельмени — это классическое "студенческое" блюдо, особенно если речь идет о полуфабрикатах. Несмотря на простоту их приготовления, многие допускают одну и ту же распространённую ошибку.

Рекомендации по жарке замороженных пельменей
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Часто начинающие кулинары жарят замороженные пельмени на сильном огне, что приводит к неприятным последствиям. В результате тесто становится жестким, напоминая пластмассу, а начинка может остаться сырой, так как мясо не успевает прожариться должным образом.

Распространённая ошибка

Важно запомнить: замороженные пельмени не следует сразу отправлять на раскалённую сковороду. Быстрая жарка холодного полуфабриката на масле приводит к неравномерному прогреву. Тесто схватывается слишком быстро, и мясо остаётся холодным. Большой огонь только усугубляет ситуацию.

Как исправить ошибку

Существует два способа исправить эту ошибку. Первый — отварить пельмени перед жаркой. Так тесто получится мягким, а начинка будет хорошо прогрета и готова к употреблению.

Второй вариант — налить в сковороду немного воды. Это позволит начинке прогреться, а тесту сохранить нужную консистенцию. В этом случае пельмени будут больше тушиться, чем жариться, поэтому не забудьте накрыть сковороду крышкой.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться вкусными и правильно приготовленными пельменями!

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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