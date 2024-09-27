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Ароматная тыква с хрустящей корочкой: готовим без лишних хлопот

Простой способ запекания тыквы с чесноком и зеленью
1:20
Еда

Тыква — универсальный продукт, который можно готовить множеством способов. Этот простой рецепт позволит приготовить тыкву так, чтобы она могла стать не только самостоятельным гарниром, но и основой для супа, добавкой к тёплому салату или ингредиентом для брускетты.

Простой способ запекания тыквы с чесноком и зеленью
Фото: flickr.com by Mike McCune, CC BY 2.0

Главное преимущество этого рецепта — тыкву не нужно очищать от кожуры, при этом её мякоть становится невероятно нежной и ароматной. Для приготовления вам понадобятся лимон, чеснок, оливковое масло, зелень и специи. Прежде чем начать, разогрейте духовку до 200°C.

Тыкву нарежьте крупными дольками. Из лимона выжмите сок, а чеснок разотрите вместе со специями и зеленью. Для приправы достаточно соли, перца и семян кориандра. Зелень можно выбирать по вкусу, но для более насыщенного аромата лучше взять кинзу и петрушку.

Смешайте лимонный сок, оливковое масло, чеснок, специи и зелень, а затем тщательно натрите этой смесью кусочки тыквы.

Теперь положите дольки тыквы в карман из фольги и отправьте их запекаться в духовку на полчаса. За пять минут до готовности снимите фольгу, чтобы на тыкве образовалась аппетитная хрустящая корочка.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. Классическая французская кухня также подразумевает любое дополнение, в том числе овощи или картофель. В европейской кухне используют также салат, хлеб, не менее популярны рис и кускус в блюдах восточной кухни.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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