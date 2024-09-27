Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лыжи и футбол в Норвегии потеряют крупного спонсора
Эксперт рассказал, как добиться компенсации за пропавший багаж
Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями
Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер
Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами
Как водители подают друг другу сигналы на дороге
Риски для пациентов с гипертонией и ХБП

Насыщенный яркий борщ: шаги к кулинарному шедевру без уксуса

Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса
1:38
Еда

Многие хозяйки стремятся приготовить борщ, который не только будет вкусным, но и станет настоящим украшением стола. Яркий красный цвет супа — это то, что притягивает взгляд и вызывает аппетит. Однако часто борщ получается бледно-красным, и многие считают, что добиться насыщенного цвета сложно.

Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса
Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Есть один простой секрет: уксус может помочь, но не всем нравится его привкус. Хорошая новость в том, что красный борщ можно сделать и без этого ингредиента! Главный трюк — предварительное приготовление свёклы на сковороде.

Рецепт красного борща

  1. Начните с мяса: отварите его в кастрюле до полуготовности.
  2. Тем временем нарежьте капусту и лук, а свёклу и морковь натрите на тёрке.
  3. Разогрейте масло на сковороде и добавьте лук. Через минуту добавьте морковь.
  4. После ещё двух минут в сковороду положите свёклу и готовьте смесь в течение трёх минут.
  5. Затем введите часть бульона, который остался после варки мяса. Тушите смесь до тех пор, пока свёкла не станет мягкой — обычно это занимает около 20 минут.
  6. В кастрюле с бульоном должно находиться уже "разобранное" на волокна мясо и капуста. Как только капуста станет мягкой, добавьте зажарку из сковороды.
  7. В самом конце влейте оставшийся на сковороде яркий красный бульон в кастрюлю.

Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить борщ с насыщенным цветом и великолепным вкусом.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Топ-6 ошибок, которые портят домашнюю пиццу
Осенний суп с тыквой: рецепт с пошаговыми инструкциями
Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер
Как успешно увеличить радиус действия брелка сигнализации
Хозяйки рассказали, как поддерживать дом в чистоте с минимальными затратами
Как водители подают друг другу сигналы на дороге
Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса
Риски для пациентов с гипертонией и ХБП
Конго подпишет соглашение с Россией о строительстве нефтепродуктопровода
Норвежский ФК "Будё-Глимт" выиграл "Порту"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.