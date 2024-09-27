Насыщенный яркий борщ: шаги к кулинарному шедевру без уксуса

Рецепт красного борща с ярким цветом без уксуса

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки стремятся приготовить борщ, который не только будет вкусным, но и станет настоящим украшением стола. Яркий красный цвет супа — это то, что притягивает взгляд и вызывает аппетит. Однако часто борщ получается бледно-красным, и многие считают, что добиться насыщенного цвета сложно.

Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Есть один простой секрет: уксус может помочь, но не всем нравится его привкус. Хорошая новость в том, что красный борщ можно сделать и без этого ингредиента! Главный трюк — предварительное приготовление свёклы на сковороде.

Рецепт красного борща

Начните с мяса: отварите его в кастрюле до полуготовности. Тем временем нарежьте капусту и лук, а свёклу и морковь натрите на тёрке. Разогрейте масло на сковороде и добавьте лук. Через минуту добавьте морковь. После ещё двух минут в сковороду положите свёклу и готовьте смесь в течение трёх минут. Затем введите часть бульона, который остался после варки мяса. Тушите смесь до тех пор, пока свёкла не станет мягкой — обычно это занимает около 20 минут. В кастрюле с бульоном должно находиться уже "разобранное" на волокна мясо и капуста. Как только капуста станет мягкой, добавьте зажарку из сковороды. В самом конце влейте оставшийся на сковороде яркий красный бульон в кастрюлю.

Следуя этому рецепту, вы сможете приготовить борщ с насыщенным цветом и великолепным вкусом.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



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