Как победить тягу к сладкому: полезные альтернативы десертам

Полезные альтернативы сладким десертам: ягоды на замену

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Тяга к сладкому может появляться по разным причинам, таким как нехватка питательных веществ, усталость или эмоциональный стресс. Однако сладкие десерты далеко не всегда являются лучшим выбором, особенно если вы хотите поддерживать здоровый вес и хорошее самочувствие.

Фото: unsplash.com by Brina Blum, PDM

Эксперты предложили простой способ перехитрить тягу к сладкому, заменив пирожные и торты на более полезные варианты. Специалисты советуют использовать ягоды как здоровую альтернативу сладостям, при этом можно употреблять их не только свежими, но и замороженными.

Например, когда вам захочется шоколада или конфет, попробуйте съесть клубнику, чернику или арбуз. Клубника богата фолиевой кислотой, витаминами В1 и К, а также цинком и марганцем. Она достаточно сладкая и содержит мало калорий. Черника, в свою очередь, содержит полезные кислоты (яблочную, молочную, лимонную и янтарную), которые помогают снизить тягу к сахару.

Тем не менее, эксперты подчёркивают, что не стоит полностью отказываться от десертов. Иногда полезно позволить себе немного шоколада или пирожных, но в умеренных количествах.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



