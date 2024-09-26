Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На какие случаи не распространяется преимущественное право покупки доли в квартире
Яна Рудковская устроила младшему сыны шикарный день рождения
Политолог Евстафьев: в новой ядерной доктрине Россия встаёт на грань ответно-встречного удара
"Газпром" может потерять до 16 млрд кубометров газа из-за отказа Украины от транзита
Путешественника Владимира Косарова похитили в Мексике
Саммит БРИКС — большой переполох и большие ожидания
Какие гарниры помогут лучше переваривать мясо
Предостережения при употреблении воды с лимоном
Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны

Как избежать ошибок при консервации и сохранить витаминные закуски

Как правильно мариновать овощи без риска взрыва банок
1:03
Еда

Сезон домашней консервации в разгаре, и хозяйки стремятся сохранить урожай для зимы, чтобы радовать себя и своих близких витаминными закусками. Однако одной из самых частых проблем при заготовках является взрыв банок. Чтобы избежать этого неприятного момента, существуют проверенные хитрости.

Как правильно мариновать овощи без риска взрыва банок
Фото: flickr.com by ccarlstead, CC BY 2.0

Эксперт делится советами, как уберечь банки с заготовками от разрывов. Один из способов — добавить в банки горчицу или влить водку в горячий маринад сразу после того, как его сняли с огня. Водку можно заменить спиртом.

Кроме того, добавление кислоты, такой как лимонная кислота, клюква или красная смородина, помогает предотвратить взрыв банок, так как она замедляет рост бактерий.

Ещё одна важная рекомендация — удалять пузырьки воздуха из банок с помощью деревянной шпажки перед закатыванием. Если этого не сделать, внутри могут начать размножаться бактерии, что приведет к порче продукта и взрывам банок.

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Последние материалы
Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
Во Флоренции можно получить штраф за обычный перекус на улице
Чем полезна ручка над водительской дверью в автомобиле
Почему важно правильно располагать миску для кота
В Европе из-за сбоя цены на газ упали до отрицательных значений
Картофельные очистки — отличный способ подкормить смородину, малину и крыжовник
Личное мнение Дарьи Митиной: революция террора
Кардиолог Луконин рассказал, от чего могут неметь пальцы
Хоккеист Кузьмин перенёс операцию
Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может увеличиться до 10 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.