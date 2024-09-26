Как избежать ошибок при консервации и сохранить витаминные закуски

Как правильно мариновать овощи без риска взрыва банок

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон домашней консервации в разгаре, и хозяйки стремятся сохранить урожай для зимы, чтобы радовать себя и своих близких витаминными закусками. Однако одной из самых частых проблем при заготовках является взрыв банок. Чтобы избежать этого неприятного момента, существуют проверенные хитрости.

Фото: flickr.com by ccarlstead, CC BY 2.0

Эксперт делится советами, как уберечь банки с заготовками от разрывов. Один из способов — добавить в банки горчицу или влить водку в горячий маринад сразу после того, как его сняли с огня. Водку можно заменить спиртом.

Кроме того, добавление кислоты, такой как лимонная кислота, клюква или красная смородина, помогает предотвратить взрыв банок, так как она замедляет рост бактерий.

Ещё одна важная рекомендация — удалять пузырьки воздуха из банок с помощью деревянной шпажки перед закатыванием. Если этого не сделать, внутри могут начать размножаться бактерии, что приведет к порче продукта и взрывам банок.

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

