Рецепт, который сделает ваши блины непревзойдёнными

Как достичь идеальной текстуры теста для блинов: добавление сахара и соли

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить блины — не так сложно, как может показаться, но каждая хозяйка знает свои маленькие секреты. Некоторые ингредиенты можно заменить или исключить, но основными остаются молочный продукт, яйца и мука. Каждая кулинар находит свой идеальный рецепт, который становится любимым.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Вот несколько простых советов для удачного теста:

Для хорошего результата используйте равные пропорции: 200 г муки и 200 г молочного продукта. Хотя многое зависит от типа муки, придерживайтесь этого соотношения. Сначала смешайте муку и молоко, затем добавьте яйца и тщательно взбейте. Не забудьте про соль, сахар и разрыхлители, такие как сухие дрожжи или сода. Дайте тесту немного настояться, даже если дрожжи не использовались, а затем добавьте оставшееся молоко, следя за консистенцией. Другой вариант — 1 яйцо на 200 г муки. Если вы планируете делать блины с начинкой, добавьте больше яиц, чтобы тесто было более податливым. Не забывайте о сахаре, даже если готовите мясные блины. Небольшое количество придаст блюду выразительность, но не переусердствуйте, иначе блины могут подгорать. Пару столовых ложек будет вполне достаточно. Соль тоже обязательна, даже для сладких блинов. Если хотите, чтобы блины были тонкими, не добавляйте соду или дрожжи. Соду лучше использовать, если тесто на кисломолочном продукте. Для блинов с начинкой выпекайте их с одной стороны. Начинку выкладывайте на пропечённую сторону, затем складывайте и обжаривайте с другой стороны. Чтобы получить пышные блины, используйте сухие дрожжи. Добавьте их в тесто, тщательно смешайте и дайте настояться.

Вот один из рецептов от повара:

Молочный продукт — 800 г

Яйца куриные — 4 шт.

Пшеничная мука — 800 г

Сахарный песок — 40 г

Сливочное или маргарин — 40 г

Растительное масло — 100 г

Соль — треть чайной ложки

В кастрюле нагрейте половину молока, затем влейте в миску и добавьте яйца.

Перемешайте, добавьте соль, сахар, сливочное и растительное масла. Хорошо смешайте и постепенно введите просеянную муку, помешивая. Затем медленно добавляйте оставшееся молоко, пока тесто не станет по консистенции как жидкая сметана.

Разогрейте сковороду, смажьте её сливочным маслом и начинайте выпекать.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.