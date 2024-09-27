Как снизить риск воспаления, не отказываясь от сыра

Как правильно употреблять сыр, чтобы избежать воспалений

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Хроническое воспаление в организме может возникать по разным причинам, и одной из самых распространённых является употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Многие специалисты обвиняют в этом сыр. Однако американский диетолог Николь Родригес не согласна с таким мнением.

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Она поясняет, что, хотя в сыре действительно содержится больше насыщенных жиров, чем, скажем, в йогурте, это не означает, что от сыра нужно отказываться. По словам Родригес, сам по себе сыр не вызывает воспаления, проблема скорее в количестве и сочетаниях с другими продуктами.

"Содержание насыщенных жиров в некоторых сырах действительно может вызывать опасения, так как именно этот тип жира связан с воспалениями. Но дело не в самом сыре, а в том, сколько его вы едите и с чем. Например, в пицце, тако, лазанье или макаронах с сыром будет значительно больше насыщенных жиров, чем в молоке или йогурте", — объяснила Родригес.

Чтобы снизить потребление насыщенных жиров, диетолог советует выбирать нежирные сорта сыра и избегать их сочетания с другими калорийными продуктами.

Уточнения

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).



