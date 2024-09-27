Что происходит с организмом при частом употреблении пельменей

Как часто можно есть пельмени без вреда для здоровья

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — это питательное блюдо, которое часто спасает, когда нет времени готовить полноценный обед или ужин. Многие хозяйки всегда держат в морозилке запасы этих полуфабрикатов — кто-то предпочитает покупать их в магазине, а кто-то делает вручную. Но есть ли разница между домашними и магазинными пельменями, и как ежедневное их употребление влияет на организм?

Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Врач-терапевт и диетолог Галина Волкова дала свой комментарий на эту тему. Она подтвердила, что между домашними и покупными пельменями существует значительная разница. Пельмени из супермаркета относятся к ультрапереработанным продуктам, и такая пища, при частом употреблении, может оказывать негативное влияние на здоровье.

Ультрапереработанными продуктами считаются те, которые были изготовлены на заводах и подверглись множественным этапам обработки. Врач отметила, что подобная еда может способствовать развитию ожирения.

Поэтому, если и включать пельмени в рацион, лучше выбирать домашние варианты. Однако даже их не следует есть ежедневно, если ваша цель — поддерживать вес или стремиться к похудению, добавила Галина Волкова.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.



