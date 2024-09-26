Вкус осени на тарелке: приготовьте тыквенные панкейки за 20 минут

Эксперты предложили рецепт яркого завтрака, который поможет начать рабочую неделю с отличным настроением. Эти аппетитные тыквенные панкейки готовятся всего за 20 минут и идеально вписываются в осенний сезон.
Когда тыква в самом разгаре, её можно использовать не только для супов и рагу, но и для приготовления необычных десертов. Для тыквенных панкейков вам понадобятся: 300 г тыквенного пюре, 250 г пшеничной муки, 200 мл молока, 50 г сахара, 2 куриных яйца, 15 мл рафинированного растительного масла, 6 г разрыхлителя, 5 г ванилина и щепотка соли.
Готовить их легко и быстро. Сначала взбейте яйца с сахаром, ванилином, молоком и маслом. После этого добавьте тыквенное пюре и тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции.
Затем введите муку с разрыхлителем и снова всё хорошо перемешайте. Тесто готово! Теперь осталось лишь обжарить панкейки на растительном масле по две минуты с каждой стороны.
Этот завтрак подарит вам и вашим близким радость и тепло, а в осеннюю пору такие эмоции особенно ценны!
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Десерты подаются обычно в специальных десертных тарелках. Едят, как правило, десертной ложкой, промежуточной по размеру между столовой и чайной. Десертный стол также сервируется десертным ножом и десертной вилкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!