Вред яиц при заболеваниях: как правильно питаться

Как употреблять яйца при хронических заболеваниях

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Включение яиц в рацион полезно не для всех. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова объяснила, в каких случаях этот продукт может нанести вред здоровью.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Яйца содержат множество полезных веществ, таких как витамины A и K, фосфор, кальций и фолиевая кислота. Однако, по словам эксперта, людям с определёнными заболеваниями или особенностями организма стоит ограничить их употребление.

Врач напомнила, что яйца являются одним из самых аллергенных продуктов. Если у человека есть сильная аллергия на куриный белок, этот продукт необходимо полностью исключить из рациона.

Также яйца стоит употреблять с осторожностью при заболеваниях желчного пузыря, печени, а также при панкреатите, диабете, атеросклерозе, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и гастрите. В последнем случае яйца можно есть, но не рекомендуется употреблять их перед сном.

Кроме того, людям с повышенным уровнем холестерина следует ограничить потребление яичных желтков, так как они могут усугубить состояние.

"Больным с высоким холестерином следует очень осторожно подходить к употреблению яичного желтка", — подчеркнула Сухорукова.

Она также отметила, что вводить яйца в рацион детей нужно с осторожностью. Для малышей до года допустима лишь четвертинка желтка, а белок следует полностью исключить.

Уточнения

Панкреати́т (лат. pancreatitis, от др.-греч. πάγκρεας — «поджелудочная железа», и -itis — «воспаление») — группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При воспалении поджелудочной железы ферменты, выделяемые железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать её (самопереваривание). Ферменты и токсины, которые при этом выделяются, часто сбрасываются в кровоток и могут серьёзно повредить другие органы (мозг, лёгкие, сердце, почки и печень).



