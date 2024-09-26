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Правила выбора качественного творога: советы от специалиста

Как магазины контролируют срок годности творога
1:24
Еда

Творог — это один из тех продуктов, которые можно включать в ежедневный рацион, благодаря его высокому содержанию белка, витаминов и аминокислот, уверяет Алина Циняева, специалист Роспотребнадзора. Кроме того, творог богат кальцием и фосфором — элементами, важными для здоровья костей, зубов и ногтей.

Как магазины контролируют срок годности творога
Фото: commons.wikimedia.org by Сворад, CC BY-SA 4.0

Однако при выборе творога в супермаркете важно обращать внимание на несколько ключевых моментов. По словам эксперта, одним из главных факторов является дата производства и срок годности. В среднем, творог сохраняет свежесть до 72 часов, но современные технологии могут продлить срок хранения до месяца.

Также Алина Циняева напомнила, что сегодня все розничные продавцы обязаны проверять статус кода маркировки творога. Это означает, что если продукт просрочен, покупатель узнает об этом на кассе, когда произойдёт сканирование.

"Сканирование кода на кассе даёт продавцу информацию о сроке годности продукта, и если он истек, его продажа невозможна", — добавила эксперт.

Она также рекомендовала покупать творог только в санкционированных точках — магазинах или на рынках, где продукт хранится в холодильных витринах, чтобы избежать риска покупки просроченной или некачественной продукции.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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