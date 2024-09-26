Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Упражнения для плоского живота без тренажёрного зала
Лёгкий способ очистить кухню: готовим домашнее средство за 5 минут
ЦБ: сберегательная активность россиян остаётся высокой, но дальше не растёт
Признаки скрученного пробега: как проверить подержанное авто
Убираем ненужные вещи из авто — экономим на топливе
Признаки, которые указывают на счастье собаки
Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее
Выбираем самое красивое море, чтобы в нём побывать

Как хлопья для завтрака могут помочь укрепить иммунитет

Как хлопья для завтрака могут быть полезны для иммунитета
1:25
Еда

Осенью и зимой организму требуется особая поддержка для укрепления иммунитета, и витамины становятся важнейшей частью рациона. Обычно для поддержки иммунной системы рекомендуют употреблять ягоды, цитрусовые и овощи. Однако специалисты напоминают, что есть и другие, не менее важные продукты, которые помогают защититься от болезней.

Как хлопья для завтрака могут быть полезны для иммунитета
Фото: https://pixabay.com/it/photos/corn-flakes-mais-colazione-cibo-1915632/ by sferrario1968, CC BY 4.0

По данным экспертов, картофель, молоко, яйца и бананы — это источники ценных питательных веществ. В яйцах и молоке много белка, который необходим для выработки антител, что особенно важно для поддержания иммунитета. Картофель богат витамином С и резистентным крахмалом, который полезен для здоровья кишечника, а здоровый кишечник тесно связан с иммунной системой. Бананы, в свою очередь, содержат много клетчатки, а также витамины B6 и C, которые также поддерживают иммунную функцию.

Интересно, что даже хлопья для завтрака, которые обычно не считаются суперполезными, могут способствовать улучшению иммунной защиты, если они обогащены важными питательными веществами. Специалисты рекомендуют выбирать хлопья с минимальным содержанием сахара и искать те, которые содержат витамин А, фолиевую кислоту, цинк и железо — ключевые элементы для иммунитета.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
Иммунитет в организме обеспечивает иммунная система.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
Последние материалы
Упражнения для плоского живота без тренажёрного зала
Лёгкий способ очистить кухню: готовим домашнее средство за 5 минут
ЦБ: сберегательная активность россиян остаётся высокой, но дальше не растёт
Признаки скрученного пробега: как проверить подержанное авто
Убираем ненужные вещи из авто — экономим на топливе
Признаки, которые указывают на счастье собаки
Торт из кабачков: его можно приготовить и накануне, он станет только вкуснее
Выбираем самое красивое море, чтобы в нём побывать
Влияние семян чиа на обмен веществ
Как однообразная еда может вызвать расстройство пищевого поведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.