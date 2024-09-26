Как хлопья для завтрака могут помочь укрепить иммунитет

Как хлопья для завтрака могут быть полезны для иммунитета

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Осенью и зимой организму требуется особая поддержка для укрепления иммунитета, и витамины становятся важнейшей частью рациона. Обычно для поддержки иммунной системы рекомендуют употреблять ягоды, цитрусовые и овощи. Однако специалисты напоминают, что есть и другие, не менее важные продукты, которые помогают защититься от болезней.

Фото: https://pixabay.com/it/photos/corn-flakes-mais-colazione-cibo-1915632/ by sferrario1968, CC BY 4.0

По данным экспертов, картофель, молоко, яйца и бананы — это источники ценных питательных веществ. В яйцах и молоке много белка, который необходим для выработки антител, что особенно важно для поддержания иммунитета. Картофель богат витамином С и резистентным крахмалом, который полезен для здоровья кишечника, а здоровый кишечник тесно связан с иммунной системой. Бананы, в свою очередь, содержат много клетчатки, а также витамины B6 и C, которые также поддерживают иммунную функцию.

Интересно, что даже хлопья для завтрака, которые обычно не считаются суперполезными, могут способствовать улучшению иммунной защиты, если они обогащены важными питательными веществами. Специалисты рекомендуют выбирать хлопья с минимальным содержанием сахара и искать те, которые содержат витамин А, фолиевую кислоту, цинк и железо — ключевые элементы для иммунитета.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

Иммунитет в организме обеспечивает иммунная система.



