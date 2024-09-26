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Как однообразное питание влияет на кишечник и психику: мнение экспертов

Как однообразная еда может вызвать расстройство пищевого поведения
1:07
Еда

В TikTok набирает популярность новый тренд — ежедневное употребление одной и той же пищи. Его сторонники утверждают, что такое питание помогает сэкономить время и деньги. Однако эксперты предостерегают: однообразный рацион может нанести вред как физическому, так и психическому здоровью.

Как однообразная еда может вызвать расстройство пищевого поведения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты подчеркивают, что микрофлора кишечника нуждается в разнообразных продуктах для поддержания здоровья. Постоянное употребление одного и того же блюда приводит к избытку одних питательных веществ и дефициту других, что со временем может вызвать проблемы с пищеварением.

Кроме того, такие пищевые привычки могут провоцировать развитие расстройств пищевого поведения. Многие из тех, кто придерживается этого режима, скрыто стремятся к похудению, а не к экономии ресурсов. Строгое следование шаблону питания вызывает стресс и лишает гибкости в повседневной жизни, например, при посещении социальных мероприятий, где необходимо отклоняться от установленного рациона.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα — образ жизни и питания, и λόγος — учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другое название диетологии — клиническое питание.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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